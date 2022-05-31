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Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море
Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море
Турция в качестве посредника в российско-украинском переговорном процессе обязана быть гибкой, считает глава МИД 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T22:14+0400
2022-05-31T22:14+0400
2022-05-31T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в Черном море из-за положений в Конвенции Монтрё, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные.По его словам, Турция взяла на себя посредническую роль в конфликте на Украине."А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый видит пользу от нашей роли и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу агентству "Анадолу".Почему Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО - Эрдоган не скажет "да" >>Конвенция Монтрё ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, в мире, новости, политика, черное море, нато, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море
Турция в качестве посредника в российско-украинском переговорном процессе обязана быть гибкой, считает глава МИД
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в Черном море из-за положений в Конвенции Монтрё, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные.
"Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы Конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили", - заявил Чавушоглу.
По его словам, Турция взяла на себя посредническую роль в конфликте на Украине.
"А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый видит пользу от нашей роли и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу агентству "Анадолу".
Конвенция Монтрё ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.