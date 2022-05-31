https://sputnik-georgia.ru/20220531/turtsiya-otmenila-ryad-voennykh-ucheniy-nato-v-chernom-more-267031041.html

Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море

Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море

Турция в качестве посредника в российско-украинском переговорном процессе обязана быть гибкой, считает глава МИД 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T22:14+0400

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2022-05-31T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Турция отменила и отложила ряд военных учений НАТО в Черном море из-за положений в Конвенции Монтрё, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные.По его словам, Турция взяла на себя посредническую роль в конфликте на Украине."А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России – ред.). Каждый видит пользу от нашей роли и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы. То есть мы играем важную роль", - сказал Чавушоглу агентству "Анадолу".Почему Турция против вступления Швеции и Финляндии в НАТО - Эрдоган не скажет "да" >>Конвенция Монтрё ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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турция, в мире, новости, политика, черное море, нато, россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022