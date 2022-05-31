https://sputnik-georgia.ru/20220531/v-tbilisi-stolknulis-velosipedist-i-bayker-pogib-odin-chelovek-267032191.html

В Тбилиси столкнулись велосипедист и байкер: погиб один человек

В Тбилиси столкнулись велосипедист и байкер: погиб один человек

Мотоциклист не справился с управлением, врезался в дерево и погиб на месте 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T22:51+0400

2022-05-31T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Один человек погиб в результате столкновения велосипедиста и водителя мотоцикла на набережной Тбилиси.По данным телеканала "Мтавари архи", велосипедист перерезал дорогу мотоциклу, водитель которого не справился с управлением, врезался в дерево и погиб на месте.ДТП в центре Тбилиси - автобус сбил пешехода >>Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или правил его эксплуатации, повлекшее смерть человека", что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп