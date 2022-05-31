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Задержанные в Грузии братья Какулия могут быть причастны к преступлениям в Армении
Задержанные в Грузии братья Какулия могут быть причастны к преступлениям в Армении
Обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и незаконно приобрели огнестрельное оружие 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T21:25+0400
2022-05-31T21:25+0400
2022-05-31T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Задержанные в Тбилиси сыновья покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гука и Давид Какулия могут быть причастны к преступлениям в Армении, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Братья Какулия задержаны в Тбилиси по делу о попытке умышленного убийства в центре Тбилиси. Также их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и незаконном пересечении границы.Согласно материалам следствия, обвиняемые в центральном районе Тбилиси несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в людей 27 мая 2022 года.В результате стрельбы множественные ранения получил один человек, кроме того был ранен в ногу один человек, находившийся в том месте во время стрельбы.Также следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и в стране незаконно приобрели огнестрельное оружие, которое хранили в съемной квартире.Прокуратура Грузии подтвердила задержание сыновей вора в законе "Дато Тбилисского" >>По предъявленным обвинениям братьям Какулия грозит от 13 до 17 лет.
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, преступность в грузии
Задержанные в Грузии братья Какулия могут быть причастны к преступлениям в Армении
Обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и незаконно приобрели огнестрельное оружие
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Задержанные в Тбилиси сыновья покойного вора в законе "Дато Тбилисского" Гука и Давид Какулия могут быть причастны к преступлениям в Армении, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Братья Какулия задержаны в Тбилиси по делу о попытке умышленного убийства в центре Тбилиси. Также их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и незаконном пересечении границы.
"Грузинские правоохранительные органы в рамках правового сотрудничества активно сотрудничают с соответствующими компетентными органами Армении по поводу совершения обвиняемыми преступления в Армении", - говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно материалам следствия, обвиняемые в центральном районе Тбилиси несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в людей 27 мая 2022 года.
В результате стрельбы множественные ранения получил один человек, кроме того был ранен в ногу один человек, находившийся в том месте во время стрельбы.
Также следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и в стране незаконно приобрели огнестрельное оружие, которое хранили в съемной квартире.
По предъявленным обвинениям братьям Какулия грозит от 13 до 17 лет.