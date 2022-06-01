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Грузия первая в мире по прозрачности бюджета
Грузия первая в мире по прозрачности бюджета
Аналитики оценили бюджеты 120 стран по трем критериям: прозрачность бюджета, включение сторон в бюджетные процессы и надзор за управлением бюджета 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T07:01+0400
2022-06-01T07:01+0400
2022-06-01T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузия заняла первое место в мире по прозрачности бюджета в рейтинге Open Budget Survey – 2021 согласно исследованию Международного партнерства бюджета (International Budget Partnership).Аналитики оценили бюджеты 120 стран по трем критериям: прозрачность бюджета, включение сторон в бюджетные процессы и надзор за управлением бюджета.А вот самые низкие баллы страна получила за включение сторон в бюджетные процессы – 44 из 100 возможных. Этот критерий оценивает формальные возможности, предлагаемые общественности для значимого участия на различных этапах бюджетного процесса.За надзор над бюджетом страна также получила высокую оценку 78 баллов из 100 возможных. Этот критерий определяет роль, которую законодательные органы и высшие органы аудита играют в бюджетном процессе, и степень, в которой они обеспечивают надзор.Правительство Грузии пока не будет пересматривать параметры госбюджета >>На основании исследования International Budget Partnership предоставила стране рекомендации в соответствии с полученными баллами.В частности, для повышения включения общественности, властям Грузии рекомендовано популяризировать электронную платформу для представления предварительного бюджета в и создать механизм участия гражданских организаций в процессе разработки и исполнения бюджета.Также властям рекомендовано, более активно взаимодействовать с уязвимыми и недостаточно представленными сообществами напрямую или через представляющие их организации гражданского общества.История рейтинговВпервые Грузия попала в рейтинг в 2006 году и набрав 34 балла попала в список стран с самым непрозрачным бюджетом.В 2015 году страна уже оказалась в двадцатке стран с прозрачным бюджетом. А в 2017 и 2019 году занимала уже пятое место.
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грузия, новости, экономика, бюджет грузии
Грузия первая в мире по прозрачности бюджета
Аналитики оценили бюджеты 120 стран по трем критериям: прозрачность бюджета, включение сторон в бюджетные процессы и надзор за управлением бюджета
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузия заняла первое место в мире по прозрачности бюджета в рейтинге Open Budget Survey – 2021 согласно исследованию Международного партнерства бюджета (International Budget Partnership).
Аналитики оценили бюджеты 120 стран по трем критериям: прозрачность бюджета, включение сторон в бюджетные процессы и надзор за управлением бюджета.
Самую высокую оценку 87 из 100 возможных баллов страна получила за прозрачность бюджета, которая подразумевает доступ общества к информации о том как правительство получает и тратит государственный бюджет.
А вот самые низкие баллы страна получила за включение сторон в бюджетные процессы – 44 из 100 возможных. Этот критерий оценивает формальные возможности, предлагаемые общественности для значимого участия на различных этапах бюджетного процесса.
За надзор над бюджетом страна также получила высокую оценку 78 баллов из 100 возможных. Этот критерий определяет роль, которую законодательные органы и высшие органы аудита играют в бюджетном процессе, и степень, в которой они обеспечивают надзор.
На основании исследования
International Budget Partnership предоставила стране рекомендации в соответствии с полученными баллами.
В частности, для повышения включения общественности, властям Грузии рекомендовано популяризировать электронную платформу для представления предварительного бюджета в и создать механизм участия гражданских организаций в процессе разработки и исполнения бюджета.
Также властям рекомендовано, более активно взаимодействовать с уязвимыми и недостаточно представленными сообществами напрямую или через представляющие их организации гражданского общества.
История рейтингов
Впервые Грузия попала в рейтинг в 2006 году и набрав 34 балла попала в список стран с самым непрозрачным бюджетом.
В 2015 году страна уже оказалась в двадцатке стран с прозрачным бюджетом. А в 2017 и 2019 году занимала уже пятое место.