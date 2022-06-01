https://sputnik-georgia.ru/20220601/sotsagenty-v-gruzii-nachali-izuchat-polozhenie-detey-v-semyakh-neimuschikh-267020554.html

Соцагенты в Грузии начали изучать положение детей в семьях неимущих

Соцагенты в Грузии начали изучать положение детей в семьях неимущих

Будут проверяться посещение детьми школы и наличие у детей государственной медицинской страховки 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T09:56+0400

2022-06-01T09:56+0400

2022-06-01T09:56+0400

грузия

новости

общество

дети

социальная сфера в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/90/248539058_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_79d7fe7a0aca8243f68e9605b68debac.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Социальные агенты, оценивающие социально-экономическое положение семей, с 1 июня начали также изучать положение детей.Глава министерства социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили уже утвердил соответствующие поправки "В правила оценка социально-экономического состояния социально-незащищенных семей".При оценке положения семьи отдельно агент будет указывать безопасен ли дом для детей, в том числе стойкость стен и пола, состояние дома и существующие угрозы. Также агенты будут обязаны указать, где спят дети и есть ли у них условия для сна, гигиены и соответствующая сезону одежда.Кроме того, в декларации с 1 июня будет указываться не только информация об имуществе и кредитах семьи, но и призы детей в конкурсах, соревнованиях или спортивных играх, а также деньги, полученные в рамках благотворительности.Также будут проверяться посещение детьми школы и наличие у детей государственной медицинской страховки. Если будет установлено несоблюдение одного из пунктов, соцработник будет обязан сообщить об этом в Агентство опеки.В Грузии соцагенты во время оценки семей будут использовать нательные камеры >>Соцагенты будут также обязаны с 1 июня звонить в Службу неотложной и чрезвычайной помощи, если при проверке обнаружат угрожающее жизни состояние здоровья одного из членов семей, в том числе и ребенка.Также звонить агентам придется и при обнаружении на ребенке следов насилия: синяков различной давности, порезов, царапин, шрамов, опухших частей тела, переломов и других повреждений, а также если ребенок или другой член семьи заявят о семейном насилии.А вот в случае обнаружения детей до 10 лет без присмотра взрослых, соцагент будет обязан незамедлительно вызвать сотрудников Агентства заботы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, дети, социальная сфера в грузии