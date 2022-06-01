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Выросла помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии
Выросла помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии
Это уже второе увеличение помощи на детей за год – с 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T07:32+0400
2022-06-01T07:32+0400
2022-06-01T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличился со 100 до 150 лари на ребенка, говорится в постановлении правительства Грузии.Согласно постановлению, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.Соцагенты в Грузии будут изучать положение детей в семьях неимущих >>По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дети
Выросла помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии
Это уже второе увеличение помощи на детей за год – с 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. С 1 июня размер помощи на детей до 16 лет из нуждающихся семей увеличился со 100 до 150 лари на ребенка, говорится в постановлении правительства Грузии.
Согласно постановлению, увеличенную помощь получат семьи, чье состояние по шкале благосостояния оценивается до 120 тысяч баллов.
Это уже второе увеличение помощи на детей за год. С 1 января помощь на детей выросла с 50 до 100 лари.
По данным за апрель 2021 года, в Грузии числилось всего 656 591 социально нуждающийся, из них 241 946 – дети, 63 370 из которых младше 7 лет.