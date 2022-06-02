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Детская книжная ярмарка проходит в Тбилиси
Детская книжная ярмарка проходит в Тбилиси
Детей ждут презентации новых детских изданий и встречи с популярными авторами 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T15:37+0400
2022-06-02T15:37+0400
2022-06-02T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тбилисская детская книжная ярмарка проходит в фойе столичного Государственного театра юного зрителя им. Н. Думбадзе с 1 по 5 июня. В программе ярмарки – презентации новых детских изданий, встречи с популярными авторами, публичные чтения, выставки и другое. В ярмарке участвуют следующие издательства: "Палитра L", "Издательство Сулакаури", "Артануджи", "Интеллект", "Издательство Нодара Думбадзе", "Сезан", "Эльф", "Издательство Карчхадзе", "Шемецнеба", "Диогене", "Мандарин" и "Махаробели".В Тбилиси открывается Международная выставка современного искусства "Артистериум" >>>Выставка проходит в рамках II Международного Тбилисского детского и молодежного театра, при организации Национального дворца учащейся молодежи и Научно-исследовательского университета искусства Грузии при поддержки мэрии Тбилиси.Двери ярмарки открыты для посетителей с 11:00 до 18:00.
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+74956456601
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дети, книги, фестиваль, грузия, культура, новости, тбилиси
Детская книжная ярмарка проходит в Тбилиси
Детей ждут презентации новых детских изданий и встречи с популярными авторами
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Тбилисская детская книжная ярмарка проходит в фойе столичного Государственного театра юного зрителя им. Н. Думбадзе с 1 по 5 июня.
В программе
ярмарки – презентации новых детских изданий, встречи с популярными авторами, публичные чтения, выставки и другое.
В ярмарке участвуют следующие издательства: "Палитра L", "Издательство Сулакаури", "Артануджи", "Интеллект", "Издательство Нодара Думбадзе", "Сезан", "Эльф", "Издательство Карчхадзе", "Шемецнеба", "Диогене", "Мандарин" и "Махаробели".
Выставка проходит в рамках II Международного Тбилисского детского и молодежного театра, при организации Национального дворца учащейся молодежи и Научно-исследовательского университета искусства Грузии при поддержки мэрии Тбилиси.
Двери ярмарки открыты для посетителей с 11:00 до 18:00.