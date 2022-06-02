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Грузия планирует развивать IT направление и подготовить тысячи специалистов

Грузия планирует развивать IT направление и подготовить тысячи специалистов

Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T23:58+0400

2022-06-02T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Власти Грузии планируют к 2023 году завершить переподготовку 3 тысяч граждан по 45 популярным направлениям сферы информационных технологий, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно отчету, в рамках программы уже переподготовлено 1,4 тысячи человек, в том числе 855 в 2022 году.По данным правительства, курс подразумевает помимо специальных тренингов дополнительный курс про менеджменту продукта и фрилансу.Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии >>Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA центра.Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft разместили свои центры данных в стране.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, google, microsoft