https://sputnik-georgia.ru/20220602/gruziya-planiruet-razvivat-it-napravlenie-i-podgotovit-tysyachi-spetsialistov-267090005.html
Грузия планирует развивать IT направление и подготовить тысячи специалистов
Грузия планирует развивать IT направление и подготовить тысячи специалистов
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T23:58+0400
2022-06-02T23:58+0400
2022-06-03T01:04+0400
грузия
новости
экономика
google
microsoft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23711/69/237116931_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_7346f32ec808a738d8adc4f1a6017f1a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Власти Грузии планируют к 2023 году завершить переподготовку 3 тысяч граждан по 45 популярным направлениям сферы информационных технологий, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно отчету, в рамках программы уже переподготовлено 1,4 тысячи человек, в том числе 855 в 2022 году.По данным правительства, курс подразумевает помимо специальных тренингов дополнительный курс про менеджменту продукта и фрилансу.Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии >>Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA центра.Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft разместили свои центры данных в стране.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23711/69/237116931_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_01443e109bc89dcad28d55263c118f9e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, google, microsoft
Грузия планирует развивать IT направление и подготовить тысячи специалистов
23:58 02.06.2022 (обновлено: 01:04 03.06.2022)
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Власти Грузии планируют к 2023 году завершить переподготовку 3 тысяч граждан по 45 популярным направлениям сферы информационных технологий, говорится в отчете правительства Грузии.
Согласно отчету, в рамках программы уже переподготовлено 1,4 тысячи человек, в том числе 855 в 2022 году.
По данным правительства, курс подразумевает помимо специальных тренингов дополнительный курс про менеджменту продукта и фрилансу.
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA центра.
Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft разместили свои центры данных в стране.