https://sputnik-georgia.ru/20220602/komu-ne-strashna-ospa-obezyan-chkhaidze-o-novoy-vspyshke-virusa-267073360.html
Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса
Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса
В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T16:31+0400
2022-06-02T16:31+0400
2022-06-02T16:31+0400
иване чхаидзе
грузия
общество
новости
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251834_0:186:3068:1913_1920x0_80_0_0_f83f521a2fa01cbeb9d5eac0796edd98.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами.В ближайшее время в Грузии появятся тесты, выявляющие оспу обезьян. По словам Чхаидзе, в стране также могут выявить сомнительные случаи нового гепатита С, который встречается среди детей и подростков."Две проблемы, на которые в течение последних двух недель делали акцент – это гепатит неизвестного происхождения среди детей и оспа обезьян среди подростков, обязательно нуждаются в соответствующем лабораторном подтверждении", – отметил Чхаидзе.Специалисты выделяют ту категорию лиц, которая может особенно пострадать от этого заболевания – это беременные женщины, онкопациенты, а также дети до 8 лет.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.Оспа обезьян и смертность: около 70 человек умерли от вируса с начала года в Африке >>>Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.Вслед за оспой обезьян в мире встревожены появлением еще одного вируса – это нетипичный гепатит. Он вспыхнул среди детей и подростков в мире и быстро и серьезно повреждает печень. Были случаи тяжелого течения заболевания, когда детям пришлось пересадить печень, несколько пациентов скончались.В Грузии нетипичный гепатит, так же как и оспа обезьян, не выявлен.Гепатит неизвестного происхождения выявили 1 октября 2021 года, и зарегистрировано всего 450 случаев. В основном вирус встречается среди детей в возрасте до пяти лет, однако зафиксированы случаи и среди подростков до 16 лет.Отсутствие аппетита, желтизна глаз, сильная слабость, чувство тошноты, помутнение сознания и другие симптомы выявлены у пациентов с новым острым гепатитом. Исследования показали, что заболевания начинается с симптомов, характерных простуде.Острый гепатит – это острое воспаление печени. Он может быть вызван как инфекцией, так и не связанными с инфекцией факторами. Существуют три основных вида острого вирусного гепатита: гепатит A, B и C. Вирусные гепатиты D и E встречаются реже, особенно в странах с высоким уровнем дохода.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251834_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_18562aa3abb481292ef55c0102585cf5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
иване чхаидзе, грузия, общество, новости, здоровье
Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса
В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами.
"Можем сказать с уверенностью, что для всех тех людей, кто рожден до 1980 года, этот вирус не опасен. Они вакцинированы против этого вируса вакциной оспы", – сказал Чхаидзе в пресс-центре "Квира".
В ближайшее время в Грузии появятся тесты, выявляющие оспу обезьян. По словам Чхаидзе, в стране также могут выявить сомнительные случаи нового гепатита С, который встречается среди детей и подростков.
"Две проблемы, на которые в течение последних двух недель делали акцент – это гепатит неизвестного происхождения среди детей и оспа обезьян среди подростков, обязательно нуждаются в соответствующем лабораторном подтверждении", – отметил Чхаидзе.
Специалисты выделяют ту категорию лиц, которая может особенно пострадать от этого заболевания – это беременные женщины, онкопациенты, а также дети до 8 лет.
Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.
Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.
Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).
Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.
Вслед за оспой обезьян в мире встревожены появлением еще одного вируса – это нетипичный гепатит. Он вспыхнул среди детей и подростков в мире и быстро и серьезно повреждает печень. Были случаи тяжелого течения заболевания, когда детям пришлось пересадить печень, несколько пациентов скончались.
В Грузии нетипичный гепатит, так же как и оспа обезьян, не выявлен.
Гепатит неизвестного происхождения выявили 1 октября 2021 года, и зарегистрировано всего 450 случаев. В основном вирус встречается среди детей в возрасте до пяти лет, однако зафиксированы случаи и среди подростков до 16 лет.
Отсутствие аппетита, желтизна глаз, сильная слабость, чувство тошноты, помутнение сознания и другие симптомы выявлены у пациентов с новым острым гепатитом. Исследования показали, что заболевания начинается с симптомов, характерных простуде.
Острый гепатит – это острое воспаление печени. Он может быть вызван как инфекцией, так и не связанными с инфекцией факторами. Существуют три основных вида острого вирусного гепатита: гепатит A, B и C. Вирусные гепатиты D и E встречаются реже, особенно в странах с высоким уровнем дохода.