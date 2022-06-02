https://sputnik-georgia.ru/20220602/komu-ne-strashna-ospa-obezyan-chkhaidze-o-novoy-vspyshke-virusa-267073360.html

Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса

Кому не страшна оспа обезьян? Чхаидзе о новой вспышке вируса

В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T16:31+0400

2022-06-02T16:31+0400

2022-06-02T16:31+0400

иване чхаидзе

грузия

общество

новости

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251834_0:186:3068:1913_1920x0_80_0_0_f83f521a2fa01cbeb9d5eac0796edd98.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Лица, рожденные до 1980 года, защищены от оспы обезьян, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.В Грузии случаи оспы обезьян пока не выявлены, однако медики внимательно следят за пациентами с похожими симптомами.В ближайшее время в Грузии появятся тесты, выявляющие оспу обезьян. По словам Чхаидзе, в стране также могут выявить сомнительные случаи нового гепатита С, который встречается среди детей и подростков."Две проблемы, на которые в течение последних двух недель делали акцент – это гепатит неизвестного происхождения среди детей и оспа обезьян среди подростков, обязательно нуждаются в соответствующем лабораторном подтверждении", – отметил Чхаидзе.Специалисты выделяют ту категорию лиц, которая может особенно пострадать от этого заболевания – это беременные женщины, онкопациенты, а также дети до 8 лет.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.Оспа обезьян и смертность: около 70 человек умерли от вируса с начала года в Африке >>>Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.Вслед за оспой обезьян в мире встревожены появлением еще одного вируса – это нетипичный гепатит. Он вспыхнул среди детей и подростков в мире и быстро и серьезно повреждает печень. Были случаи тяжелого течения заболевания, когда детям пришлось пересадить печень, несколько пациентов скончались.В Грузии нетипичный гепатит, так же как и оспа обезьян, не выявлен.Гепатит неизвестного происхождения выявили 1 октября 2021 года, и зарегистрировано всего 450 случаев. В основном вирус встречается среди детей в возрасте до пяти лет, однако зафиксированы случаи и среди подростков до 16 лет.Отсутствие аппетита, желтизна глаз, сильная слабость, чувство тошноты, помутнение сознания и другие симптомы выявлены у пациентов с новым острым гепатитом. Исследования показали, что заболевания начинается с симптомов, характерных простуде.Острый гепатит – это острое воспаление печени. Он может быть вызван как инфекцией, так и не связанными с инфекцией факторами. Существуют три основных вида острого вирусного гепатита: гепатит A, B и C. Вирусные гепатиты D и E встречаются реже, особенно в странах с высоким уровнем дохода.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иване чхаидзе, грузия, общество, новости, здоровье