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Несчастный случай или самоубийство? Версии смерти заммэра Тбилиси
Несчастный случай или самоубийство? Версии смерти заммэра Тбилиси
Элошвили был верующим человеком и не мог пойти на самоубийство, уверяют его друзья 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T18:02+0400
2022-06-02T18:02+0400
2022-06-02T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Члены семьи и друзья заместителя мэра Тбилиси Ильи Элошвили исключают версию его самоубийства, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на агентство "Интерпрессньюс".Тело 47-летнего Элошвили нашли в его квартире в Тбилиси утром 1 июня. По данным СМИ, тело Элошвили с одним огнестрельным ранением в области сердца нашла его супруга. Начальник Главного управления полиции района Ваке-Сабуртало Автандил Галдава заявил о суициде, отметив, что признаков насилия нет. По его словам, Элошвили купил оружие несколько лет назад и владел им легально. А в ту ночь он общался как членами семьи, так и с друзьями и был "абсолютно адекватным и веселым".Еще один близкий семьи Элошвили Георгий Циклаури рассказал, что утром он был на работе, провел несколько встреч и следующий день у него был полностью расписан."Около пяти часов он вместе с женой обсуждал планы на путешествие и отдых. Уход за оружием, его чистка были развлечением для Ильи, что, предположительно, и стало причиной несчастного случая", - сказал Циклаури."Я потерял друга и дорогого человека" - Каладзе о смерти заммэра Тбилиси>>Еще один друг Элошвили – Малхаз Датукишвили, рассказал, что вместе с друзьями он собирался построить церковь, проект которой был уже готов."Самоубийство исключено, это абсолютно невероятная история. На днях мы собирались поехать в Казбеги, так как строим церковь в ущелье. Проект был готов, и мы начинали строительство. Мы все равно построим эту церковь на имя Ильи", - сказал Датукишвили.Названа предполагаемая причина смерти заместителя мэра Тбилиси>>МВД ведет следствие по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.
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новости, грузия, происшествия, автандил галдава, тбилиси, казбеги, илья элошвили
Несчастный случай или самоубийство? Версии смерти заммэра Тбилиси
18:02 02.06.2022 (обновлено: 18:49 02.06.2022)
Элошвили был верующим человеком и не мог пойти на самоубийство, уверяют его друзья
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Члены семьи и друзья заместителя мэра Тбилиси Ильи Элошвили исключают версию его самоубийства, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на агентство "Интерпрессньюс".
Тело 47-летнего Элошвили нашли в его квартире в Тбилиси утром 1 июня. По данным СМИ, тело Элошвили с одним огнестрельным ранением в области сердца нашла его супруга. Начальник Главного управления полиции района Ваке-Сабуртало Автандил Галдава заявил о суициде, отметив, что признаков насилия нет.
"Насколько мне известно, его беспокоила бессонница... Видимо, он взял оружие, чтобы его почистить. Это несчастный случай. Я очень хорошо знал его. Он был верующим. Самоубийство было очень далеко от него", - рассказал друг детства Лаша Кеванишвили.
По его словам, Элошвили купил оружие несколько лет назад и владел им легально. А в ту ночь он общался как членами семьи, так и с друзьями и был "абсолютно адекватным и веселым".
Еще один близкий семьи Элошвили Георгий Циклаури рассказал, что утром он был на работе, провел несколько встреч и следующий день у него был полностью расписан.
"Около пяти часов он вместе с женой обсуждал планы на путешествие и отдых. Уход за оружием, его чистка были развлечением для Ильи, что, предположительно, и стало причиной несчастного случая", - сказал Циклаури.
Еще один друг Элошвили – Малхаз Датукишвили, рассказал, что вместе с друзьями он собирался построить церковь, проект которой был уже готов.
"Самоубийство исключено, это абсолютно невероятная история. На днях мы собирались поехать в Казбеги, так как строим церковь в ущелье. Проект был готов, и мы начинали строительство. Мы все равно построим эту церковь на имя Ильи", - сказал Датукишвили.
МВД ведет следствие по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.
Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.