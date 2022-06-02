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Реальные зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Реальные зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Службы доходов отчиталась о зарплатной статистике граждан страны на апрель 2022 года 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T07:01+0400
2022-06-02T07:01+0400
2022-06-02T07:01+0400
зарплата
грузия
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новости
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Заработную плату в Грузии в апреле 2022 года получили 898 тысяч человек, при этом у более половины она не превысила 1,2 тысячи лари с учетом налогов, говорится в материалах на сайте Службы доходов.Всего же, по отчетности налоговой, на зарплаты в апреле ушло 1,7 миллиарда лари, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.Реальные зарплатыИз 453 тысяч человек, чья зарплата не превышает 1,2 тысячи лари в месяц с учетом доходов, только у 75,2 тысячи размер заработной платы с налогами колеблется от 1 тысячи до 1,2 тысячи лари, еще у 82,3 тысяч – ее размер составляет от 800 до 1,1 тысячи лари.От 600 до 800 лари с учетом налогов получают 92,2 тысячи человек. Зарплаты остальных 203,3 тысячи не превышают 700 лари с учетом налогов. При этом у 15,6 тысячи в апреле официально она была меньше 100 лари.Кому в Грузии жить хорошоУ остальных 445 тысяч человек зарплата в апреле начиналась с 1,2 тысячи лари, при этом у больше половины всех получающих такой доход в месяц (282,5 тысячи) она не превысила отметку 2,4 тысячи лари с учетом налогов.Еще 80,2 тысячи получили в апреле зарплату от 2,4 до 3,6 тысячи лари, а 16 тысяч – от 3,6 до 6 тысяч лари.Зарплату свыше 6 тысяч лари в месяц в апреле в Грузии получили всего 34,4 тысячи человек, что составляет меньше 1% всего населения страны. При этом у 19,9 тысячи она превысила 12 тысяч лари.Что говорит статистикаУровень безработицы в первом квартале 2022 года составил 19,4%, что на 2,5 процентных пункта ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом заработную плату в период с января по март включительно получали 68,1% всех трудоустроенных в Грузии.Зарплаты и занятость в Грузии - апрель 2022 >>>Что касается средней номинальной зарплаты, то по последним данным она составляла 1,4 тысячи лари.Из чего складывается зарплата?В Грузии нет понятия минимальная заработная плата. Она устанавливается контрактом между работодателем и работником. Исключение составляет государственный сектор, где зарплата зависит от ставки и ранга чиновника.Все лица в Грузии, получающие зарплату, платят подоходный налог в размере 18%. Кроме того, лица младше 40 лет платят также 3% от номинальной заработной платы в пенсионный фонд.Текущий курс лари по отношению к доллару составляет 3,0249 GEL/$1.
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MIA „Rosiya Segodnya“
зарплата, грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии, общество
Реальные зарплаты в Грузии: кто и сколько получает?
Службы доходов отчиталась о зарплатной статистике граждан страны на апрель 2022 года
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik.
Заработную плату в Грузии в апреле 2022 года получили 898 тысяч человек, при этом у более половины она не превысила 1,2 тысячи лари с учетом налогов, говорится в материалах на сайте
Службы доходов.
По данным Службы число получивших зарплату в апреле 2022 года на 27,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего же, по отчетности налоговой, на зарплаты в апреле ушло 1,7 миллиарда лари, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Реальные зарплаты
Из 453 тысяч человек, чья зарплата не превышает 1,2 тысячи лари в месяц с учетом доходов, только у 75,2 тысячи размер заработной платы с налогами колеблется от 1 тысячи до 1,2 тысячи лари, еще у 82,3 тысяч – ее размер составляет от 800 до 1,1 тысячи лари.
От 600 до 800 лари с учетом налогов получают 92,2 тысячи человек. Зарплаты остальных 203,3 тысячи не превышают 700 лари с учетом налогов. При этом у 15,6 тысячи в апреле официально она была меньше 100 лари.
Кому в Грузии жить хорошо
У остальных 445 тысяч человек зарплата в апреле начиналась с 1,2 тысячи лари, при этом у больше половины всех получающих такой доход в месяц (282,5 тысячи) она не превысила отметку 2,4 тысячи лари с учетом налогов.
Еще 80,2 тысячи получили в апреле зарплату от 2,4 до 3,6 тысячи лари, а 16 тысяч – от 3,6 до 6 тысяч лари.
Зарплату свыше 6 тысяч лари в месяц в апреле в Грузии получили всего 34,4 тысячи человек, что составляет меньше 1% всего населения страны. При этом у 19,9 тысячи она превысила 12 тысяч лари.
Что говорит статистика
Уровень безработицы в первом квартале 2022 года составил 19,4%, что на 2,5 процентных пункта ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом заработную плату в период с января по март включительно получали 68,1% всех трудоустроенных в Грузии.
Что касается средней номинальной зарплаты, то по последним данным она составляла 1,4 тысячи лари.
Из чего складывается зарплата?
В Грузии нет понятия минимальная заработная плата. Она устанавливается контрактом между работодателем и работником. Исключение составляет государственный сектор, где зарплата зависит от ставки и ранга чиновника.
Все лица в Грузии, получающие зарплату, платят подоходный налог в размере 18%. Кроме того, лица младше 40 лет платят также 3% от номинальной заработной платы в пенсионный фонд.
Текущий курс лари по отношению к доллару составляет 3,0249 GEL/$1.