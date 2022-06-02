https://sputnik-georgia.ru/20220602/rossiya-pobezhdaet-v-razvyazannoy-zapadom-ekonomicheskoy-voyne-pishut-britanskie-smi-267085859.html

Россия побеждает в развязанной Западом экономической войне, пишут британские СМИ

Россия побеждает в развязанной Западом экономической войне, пишут британские СМИ

Санкции были введены не потому, что были лучшим решением, а потому что были лучше двух других вариантов: не делать ничего или вмешаться в военном формате... 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T20:53+0400

2022-06-02T20:53+0400

2022-06-02T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Россия выигрывает развязанную Западом экономическую войну, а введенные против нее санкции не работают, пишет Ларри Эллиотт в статье британской газеты Guardian.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По его словам, санкции были введены не потому, что были лучшим решением, а потому что были лучше двух других вариантов: не делать ничего или вмешаться в военном формате. Однако и санкции, по его мнению, не привели к ожидаемым целям."Россия без труда находит альтернативный рынок для своей энергетики, ее экспорт нефти и газа в Китай в апреле вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом... Европа лишь постепенно отказывается от своей зависимости от российских энергоресурсов, и поэтому немедленного финансового кризиса для Путина удалось избежать", - говорится в материале.В Германии признали провал санкций Запада против РФ >>Отмечается, что рубль благодаря контролю за движением капитала и положительному сальдо торгового баланса силен. Кроме того, у России есть время найти альтернативные источники запчастей и комплектующих из стран, готовых обойти западные санкции."Если нужны доказательства того, что санкции не работают, то решение президента (США) Джо Байдена поставить Украине передовые ракетные системы предоставляет их. Надежда заключается в том, что современные военные технологии США сделают то, чего до сих пор не удавалось добиться запретом на поставку энергоресурсов и конфискацией российских активов: заставят Путина вывести войска", - пишет автор.Запад создал на Украине военного титана, который его погубит >>В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

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в мире, новости, политика, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022