https://sputnik-georgia.ru/20220602/rossiyskie-uchenye-priblizilis-k-otkrytiyu-novogo-metoda-diagnostiki-tromboza-267070592.html

Российские ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза

Российские ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T15:01+0400

2022-06-02T15:01+0400

2022-06-02T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российские ученые приблизились к открытию новаторского способа диагностики тромбоза, пишет РИА Новости. Исследователи Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта установили, что спектры комбинационного рассеяния света (совокупность неупруго рассеянных фотонов) тромбоцитов здорового человека одинаковы.Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в течение последних двух десятилетий во всем мире. Между тем ВОЗ признает, что существующие методы диагностики и контроля факторов риска не способствуют снижению заболеваемости и смертности.При этом наибольшую опасность представляет образование тромбов в результате свертывания крови в сосудах, закупоренных тромбоцитами. Однако, как показывает медицинская практика, отклонения в поведении тромбоцитов внутри кровеносной системы не так просто обнаружить.Российские ученые зафиксировали новый вид китов >>>Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта пояснили, что оценка функции агрегации тромбоцитов не является стандартной лабораторной практикой в медицинских учреждениях: в лабораториях, где изучают антитромбоцитарные эффекты, применяются такие методы, как агрегометрия светопропускания или агрегометрия цельной крови. Недостатками данных методов, по их оценкам, являются трудоемкость, высокая стоимость оборудования и недостаточная точность.Также, как указывают российские ученые, оборудование для оценки тромбоцитарной агрегации в подавляющем большинстве импортное, что накладывает неопределенность на проведение подобных анализов в будущем.По словам руководителя проекта РНФ, директора центра клинических исследований БФУ им. И. Канта Владимира Рафальского, спектральная одинаковость исследуемой выборки позволяет использовать данные результаты как отправную точку для последующего анализа пациентов, у которых происходят нативные изменения структуры тромбоцита. По его словам, "в случае, если бы спектры одного пациента были неодинаковы, говорить о таких перспективах было бы невозможно".Российские ученые рассчитывают, что в будущем их научное наблюдение позволит точно оценивать функцию тромбоцитов, используя принципиально новые методы.

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ученые, наука, в мире, новости, здоровье, россия