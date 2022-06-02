https://sputnik-georgia.ru/20220602/rossiyskie-uchenye-priblizilis-k-otkrytiyu-novogo-metoda-diagnostiki-tromboza-267070592.html
Российские ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза
Российские ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T15:01+0400
2022-06-02T15:01+0400
2022-06-02T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Российские ученые приблизились к открытию новаторского способа диагностики тромбоза, пишет РИА Новости. Исследователи Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта установили, что спектры комбинационного рассеяния света (совокупность неупруго рассеянных фотонов) тромбоцитов здорового человека одинаковы.Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в течение последних двух десятилетий во всем мире. Между тем ВОЗ признает, что существующие методы диагностики и контроля факторов риска не способствуют снижению заболеваемости и смертности.При этом наибольшую опасность представляет образование тромбов в результате свертывания крови в сосудах, закупоренных тромбоцитами. Однако, как показывает медицинская практика, отклонения в поведении тромбоцитов внутри кровеносной системы не так просто обнаружить.Российские ученые зафиксировали новый вид китов >>>Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта пояснили, что оценка функции агрегации тромбоцитов не является стандартной лабораторной практикой в медицинских учреждениях: в лабораториях, где изучают антитромбоцитарные эффекты, применяются такие методы, как агрегометрия светопропускания или агрегометрия цельной крови. Недостатками данных методов, по их оценкам, являются трудоемкость, высокая стоимость оборудования и недостаточная точность.Также, как указывают российские ученые, оборудование для оценки тромбоцитарной агрегации в подавляющем большинстве импортное, что накладывает неопределенность на проведение подобных анализов в будущем.По словам руководителя проекта РНФ, директора центра клинических исследований БФУ им. И. Канта Владимира Рафальского, спектральная одинаковость исследуемой выборки позволяет использовать данные результаты как отправную точку для последующего анализа пациентов, у которых происходят нативные изменения структуры тромбоцита. По его словам, "в случае, если бы спектры одного пациента были неодинаковы, говорить о таких перспективах было бы невозможно".Российские ученые рассчитывают, что в будущем их научное наблюдение позволит точно оценивать функцию тромбоцитов, используя принципиально новые методы.
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Sputnik Грузия
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ученые, наука, в мире, новости, здоровье, россия
Российские ученые приблизились к открытию нового метода диагностики тромбоза
15:01 02.06.2022 (обновлено: 15:37 02.06.2022)
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik.
Российские ученые приблизились к открытию новаторского способа диагностики тромбоза, пишет РИА Новости
.
Исследователи Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта установили, что спектры комбинационного рассеяния света (совокупность неупруго рассеянных фотонов) тромбоцитов здорового человека одинаковы.
То есть, по мнению ученых, это означает, что обнаруженные у пациентов отклонения от нормы станут точным признаком имеющихся нарушений функции тромбоцитов, в том числе приводящих к развитию тромбоза. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE
.
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в течение последних двух десятилетий во всем мире. Между тем ВОЗ признает, что существующие методы диагностики и контроля факторов риска не способствуют снижению заболеваемости и смертности.
При этом наибольшую опасность представляет образование тромбов в результате свертывания крови в сосудах, закупоренных тромбоцитами. Однако, как показывает медицинская практика, отклонения в поведении тромбоцитов внутри кровеносной системы не так просто обнаружить.
Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта пояснили, что оценка функции агрегации тромбоцитов не является стандартной лабораторной практикой в медицинских учреждениях: в лабораториях, где изучают антитромбоцитарные эффекты, применяются такие методы, как агрегометрия светопропускания или агрегометрия цельной крови. Недостатками данных методов, по их оценкам, являются трудоемкость, высокая стоимость оборудования и недостаточная точность.
Также, как указывают российские ученые, оборудование для оценки тромбоцитарной агрегации в подавляющем большинстве импортное, что накладывает неопределенность на проведение подобных анализов в будущем.
Так, в течение двух недель у здорового добровольца 35 лет, без хронических заболеваний и вредных привычек, было взято 15 образцов крови, с которых было снято порядка 127 спектров. Статистический анализ данных спектроскопии тромбоцитов, выполненный двумя методиками, по словам ученых, показал их спектральную однородность как внутри одной пробы крови, так и между пробами одного человека.
По словам руководителя проекта РНФ, директора центра клинических исследований БФУ им. И. Канта Владимира Рафальского, спектральная одинаковость исследуемой выборки позволяет использовать данные результаты как отправную точку для последующего анализа пациентов, у которых происходят нативные изменения структуры тромбоцита. По его словам, "в случае, если бы спектры одного пациента были неодинаковы, говорить о таких перспективах было бы невозможно".
Российские ученые рассчитывают, что в будущем их научное наблюдение позволит точно оценивать функцию тромбоцитов, используя принципиально новые методы.