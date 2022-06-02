https://sputnik-georgia.ru/20220602/sbornaya-gruzii-po-futbolu-razgromila-komandu-gibraltara-267088558.html

Сборная Грузии по футболу разгромила команду Гибралтара

Сборная Грузии по футболу разгромила команду Гибралтара

Следующую игру сборная Грузии проведет в гостях 5 июня с командой Болгарии 02.06.2022, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сборная Грузии крупно победила в первом матче Лиги наций 2022-23 против Гибралтара в Тбилиси.Как и ожидалось, Грузия активно начала атаковать с первых минут матча и на 12-й минуте сборная хозяев вышла вперед благодаря голу Хвичи Кварацхелия.На 32 минуте капитану сборной Гураму Кашия удалось поразить ворота соперников после розыгрыше штрафного. И тут не обошлось без Кварацхелия, который выполнил подачу в штрафную.Во втором тайме грузинские футболисты снизили темп, но продолжали уверенно контролировать игру, создавая острые моменту у ворот соперника.Только на последних минутах игры Саба Лобдзанидзе сделал две красивые передачи сначала на Микаутадзе, потом на Казаишвили. Обе комбинации завершились голами и установили окончательный счет - 4:0.В параллельном матче встречались соперники сборной Грузии по группе в Лиге наций - команды Болгарии и Северной Македонии. Встреча в Софии завершилась ничьей 1:1. Таким образом после первого тура грузинские футболисты возглавили турнирную таблицу.Следующую игру сборная Грузии проведет в гостях 5 июня с командой Болгарии.

https://sputnik-georgia.ru/20220525/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-nachale-iyunya-sygraet-doma-s-komandami-gibraltara-i-bolgarii-266885210.html

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