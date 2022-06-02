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Тариф на газ для населения Грузии не вырастет до конца года - заявление комиссии
Тариф на газ для населения Грузии не вырастет до конца года - заявление комиссии
В конце года пройдет плановая ревизия тарифов всех крупных компаний, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T18:34+0400
2022-06-02T18:34+0400
2022-06-02T18:34+0400
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тарифы на газ
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. До конца года не стоит ждать повышения потребительского тарифа на газ, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен на уровне 53,9 тетри за кубометр.По его прогнозу, пересмотра тарифа на газ не ожидается."Мы не предполагаем повышения, более того думаем, что в отношении тарифов на природный газ все будет стабильно. Тут надо учитывать изменения обменного курса, так как мы зависим от импорта", - сказал Пангани.Продукты в Грузии подорожают еще больше – эксперт о росте цен на газ >>Между тем с 1 июля в Грузии две крупные газораспределительные компании подняли тарифы на коммерческий газ. По прогнозам экспертов, это отразится на ценах на продукты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Тариф на газ для населения Грузии не вырастет до конца года - заявление комиссии
В конце года пройдет плановая ревизия тарифов всех крупных компаний, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. До конца года не стоит ждать повышения потребительского тарифа на газ, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен на уровне 53,9 тетри за кубометр.
"До конца года пересмотра тарифов не планируется. В конце года пройдет плановая ревизия тарифов всех крупных компаний", - сказал Пангани в эфире "ТВ Пирвели".
По его прогнозу, пересмотра тарифа на газ не ожидается.
"Мы не предполагаем повышения, более того думаем, что в отношении тарифов на природный газ все будет стабильно. Тут надо учитывать изменения обменного курса, так как мы зависим от импорта", - сказал Пангани.
Между тем с 1 июля в Грузии две крупные газораспределительные компании подняли тарифы на коммерческий газ. По прогнозам экспертов, это отразится на ценах на продукты.