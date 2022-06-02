https://sputnik-georgia.ru/20220602/tarif-na-gaz-dlya-naseleniya-gruzii-ne-vyrastet-do-kontsa-goda---zayavlenie-komissii-267080762.html

Тариф на газ для населения Грузии не вырастет до конца года - заявление комиссии

Тариф на газ для населения Грузии не вырастет до конца года - заявление комиссии

В конце года пройдет плановая ревизия тарифов всех крупных компаний, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T18:34+0400

2022-06-02T18:34+0400

2022-06-02T18:34+0400

грузия

экономика

новости

тарифы на газ

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. До конца года не стоит ждать повышения потребительского тарифа на газ, заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен на уровне 53,9 тетри за кубометр.По его прогнозу, пересмотра тарифа на газ не ожидается."Мы не предполагаем повышения, более того думаем, что в отношении тарифов на природный газ все будет стабильно. Тут надо учитывать изменения обменного курса, так как мы зависим от импорта", - сказал Пангани.Продукты в Грузии подорожают еще больше – эксперт о росте цен на газ >>Между тем с 1 июля в Грузии две крупные газораспределительные компании подняли тарифы на коммерческий газ. По прогнозам экспертов, это отразится на ценах на продукты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии