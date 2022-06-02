https://sputnik-georgia.ru/20220602/turetskomu-biznesmenu-oztyurku-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-v-gruzii-267068719.html

Турецкому бизнесмену Озтюрку грозит бессрочное заключение в Грузии

Турецкому бизнесмену Озтюрку грозит бессрочное заключение в Грузии

В квартире бизнесмена было обнаружено наркотическое средство кокаин в особо крупном размере 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T12:36+0400

2022-06-02T12:36+0400

2022-06-02T13:24+0400

происшествия

новости

батуми

батумский городской суд

грузия

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251162471_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_ff0f7b7ab51df8adabdf0361f708781b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение турецкому бизнесмену Галифу Озтюрку – учредителю компании "Метро холдинг", которой принадлежат крупнейшие гостиницы в черноморском курортном городе Батуми.Иностранный предприниматель обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размереОрдер на обыск квартиры Озтюрка следственная служба Минфина получила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ходе обыска 31 мая в квартире бизнесмена было обнаружено более 7 граммов кокаина.Подробности задержания турецкого бизнесмена в Батуми - что нашли при обыске>>За незаконное приобретение и хранении наркотических средств в особо крупном размере бизнесмену, согласно статье 260 УК Грузии, грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура в установленные законом сроки обратится в Батумский городской суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения для обвиняемого заключения под стражу.По данным ведомства, уголовное дело находится на стадии расследования.Турецкий бизнесмен Галифу Озтюрк был задержан в Батуми 31 мая.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, батуми, батумский городской суд, грузия, арест