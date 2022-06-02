https://sputnik-georgia.ru/20220602/turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-startuet-v-tbilisi-v-pyatnitsu-267086468.html

Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартует в Тбилиси в пятницу

Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартует в Тбилиси в пятницу

Мужская сборная Грузии полностью выбрала квоту, и в шести из семи весовых категорий будут участвовать по четыре дзюдоиста 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T21:16+0400

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грузия

новости

спорт

международная федерация дзюдо

гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо будет представлена 37 спортсменами на Тбилисском турнире "Большого шлема", который стартует в столице 3 июня.Тбилисский турнир Большого шлема должен был состояться 25-27 марта, но по решению Международной федерации дзюдо был перенесен на лето - 3-5 июня.Мужская сборная Грузии полностью выбрала квоту, и в шести из семи весовых категорий будут участвовать по четыре дзюдоиста, а в одной - три, еще десять спортсменок укомплектовали женскую сборную.По итогам сегодняшней жеребьевки, в первый день соревнований будут разыграны медали в мужских весовых категориях 60, 66 кг и женских 48, 52, 57 кг.Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси перенесен на лето >>4 июня - в мужских весовых категориях 73, 81 и женских 63, 70 кг.5 июня - в мужских весовых категориях 90, 100, +100 и женских - 78 и +78 кг.Финальный блок все три дня будет начинаться в 17:00 по тбилисскому времени.Предварительный состав сборной Грузии на турнире "Большого шлема" выглядит так:Мужчины:Женщины:На Тбилисский турнир Большого шлема подали заявки 323 участника из 40 стран мира..Тбилисский международный турнир получил статус Большого шлема в 2021 году. На прошлогоднем турнире сборная Грузии завоевала девять медалей: две золотые, три серебряные, четыре бронзовые. Тогда соревнования прошли без зрителей из-за ковид-ограничений.Сборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы >>Чемпионами тогда стали Темур Нозадзе (60 кг) и Гела Заалишвили (+100 кг), серебряные медали завоевали Важа Маргвелашвили (66 кг), Этер Липартелиани (57 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг), Алеко Мамиашвили , бронзовые медали сборной принесли Лаша Шавдатуашвили, Алеко Мамиашвили ( оба 73 кг), Тато Григалашвили (81 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг).В результате сборная Грузии заняла первое место в командном зачете.

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грузия, новости, спорт, международная федерация дзюдо, гран-при тбилиси по дзюдо