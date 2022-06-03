https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruzinskaya-politika-polna-emotsiy-premer-vystupil-na-forume-v-bratislave-267119519.html

Грузинская политика полна эмоций: премьер выступил на форуме в Братиславе

Грузинская политика полна эмоций: премьер выступил на форуме в Братиславе

Сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане, считает премьер 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T20:09+0400

2022-06-03T20:09+0400

2022-06-03T20:09+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267119331_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e62450c037c04e226553ae4a4430632b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает нормальным явлением критику от оппозиции.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.По словам главы грузинского правительства, сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Решение ЕС по Грузии будет символичным – премьер >>Форум GLOBSEC в Братиславе является одной из крупнейших конференций по глобальной безопасности в мире.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили