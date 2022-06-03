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https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruzinskaya-politika-polna-emotsiy-premer-vystupil-na-forume-v-bratislave-267119519.html
Грузинская политика полна эмоций: премьер выступил на форуме в Братиславе
Грузинская политика полна эмоций: премьер выступил на форуме в Братиславе
Сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане, считает премьер 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T20:09+0400
2022-06-03T20:09+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает нормальным явлением критику от оппозиции.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.По словам главы грузинского правительства, сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Решение ЕС по Грузии будет символичным – премьер &gt;&gt;Форум GLOBSEC в Братиславе является одной из крупнейших конференций по глобальной безопасности в мире.
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили

Грузинская политика полна эмоций: премьер выступил на форуме в Братиславе

20:09 03.06.2022
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили на форуме GLOBSEC 2022
Ираклий Гарибашвили на форуме GLOBSEC 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане, считает премьер
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает нормальным явлением критику от оппозиции.
Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.

"Оппозиция есть везде, и их дело критиковать правительство, что абсолютно нормально... Грузинская политика полна эмоций. Мы пытаемся деэскалировать, минимизировать поляризацию", - заявил Гарибашвили на панели Форума глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.

По словам главы грузинского правительства, сегодня в стране довольно стабильная среда как в политическом, так в экономическом плане.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
Решение ЕС по Грузии будет символичным – премьер >>
Форум GLOBSEC в Братиславе является одной из крупнейших конференций по глобальной безопасности в мире.
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