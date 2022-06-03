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Решение ЕС по Грузии будет символичным – премьер

Решение ЕС по Грузии будет символичным – премьер

За последние годы Грузия провела амбициозные реформы по разным направлениям, сказал Гарибашвили 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T18:40+0400

2022-06-03T18:40+0400

2022-06-03T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузия выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения - предоставления статуса кандидата на членство в организации, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панели Форума глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.По словам премьера, за последние годы Грузия провела амбициозные реформы по разным направлениям и достигла существенных результатов, к примеру требования к стране по Соглашению об ассоциации уже выполнены на 45%."Грузия выполнила свое домашнее задание. Сейчас мы ждем решения Евросоюза. Мы должны понимать, что присвоение статуса кандидата является политическим решением. Это политическое, стратегическое решение. Более того, это символичное решение", - заявил Гарибашвили.Премьер подчеркнул, что евроинтеграция Грузии является выбором народа."Грузинский народ считает, что мы являемся частью Европы", - отметил Гарибашвили.Можно было по-другому: президент Грузии недовольна правящей партией>>"Мы ждем от Евросоюза мудрого решения… Если Евросоюз не предоставит символический статус кандидата странам ассоциированного трио – Украине, Молдове, Грузии, я не постесняюсь сказать, что это будет ошибкой, так как с нашей стороны мы делаем все", - заявил Гарибашвили.При этом премьер добавил, что статус кандидата не предоставит гарантии безопасности ни Грузии, ни Молдове, ни Украине. "Это больше является поощрением и дает странам мотивацию продолжать свои реформы", - сказал он.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая. Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС – подлость>>Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на будущей неделе.Что касается Соглашения об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, Грузия и ЕС подписали его в 2014 году.

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политика, грузия, новости, украина, молдова, еврокомиссия, евросоюз, ираклий гарибашвили