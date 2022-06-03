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Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси
Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси
В пятницу спортсмены из Грузии завоевали одну золотую медаль, а также две серебряные и две бронзовые награды 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T23:36+0400
2022-06-03T23:36+0400
2022-06-03T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинские дзюдоисты успешно выступили в первый день турнира Большого шлема в Тбилиси - им удалось завоевать пять медалей.В весовой категории до 60 килограммов состоялся грузинский финал - за золотую медаль боролись Темур Нозадзе и Георгий Сардалашвили.Более опытный Нозадзе в напряжённых боях красивым броском одержал победу на четвёртой минуте дополнительного времени и второй раз подряд стал обладателем золотой медали тбилисского турнира.Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартует в Тбилиси в пятницу >>Георгий Туташвили завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В финале грузин не участвовал из-за травмы. Важа Маргвелашвили занял третье место в этом же весе.Этер Липартиани, одна из женщин, участвовавших в сегодняшнем турнире, завоевала бронзовую медаль, победив на пути к медали двукратную чемпионку мира Дарью Биодиди.Напомним, что в 2021 году Тбилисский турнир Большого шлема прошел без зрителей, а сборная Грузии выиграла командное первенство, завоевав девять медалей.
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грузия, новости, спорт, темур нозадзе, важа маргвелашвили, гран-при тбилиси по дзюдо
Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси
23:36 03.06.2022 (обновлено: 23:53 03.06.2022)
В пятницу спортсмены из Грузии завоевали одну золотую медаль, а также две серебряные и две бронзовые награды
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинские дзюдоисты успешно выступили в первый день турнира Большого шлема в Тбилиси - им удалось завоевать пять медалей.
В весовой категории до 60 килограммов состоялся грузинский финал - за золотую медаль боролись Темур Нозадзе и Георгий Сардалашвили.
Более опытный Нозадзе в напряжённых боях красивым броском одержал победу на четвёртой минуте дополнительного времени и второй раз подряд стал обладателем золотой медали тбилисского турнира.
Георгий Туташвили завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В финале грузин не участвовал из-за травмы. Важа Маргвелашвили занял третье место в этом же весе.
Этер Липартиани, одна из женщин, участвовавших в сегодняшнем турнире, завоевала бронзовую медаль, победив на пути к медали двукратную чемпионку мира Дарью Биодиди.
Напомним, что в 2021 году Тбилисский турнир Большого шлема прошел без зрителей, а сборная Грузии выиграла командное первенство, завоевав девять медалей.