https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-pyat-medaley-v-pervyy-den-turnira-v-tbilisi-267124674.html

Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси

Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси

В пятницу спортсмены из Грузии завоевали одну золотую медаль, а также две серебряные и две бронзовые награды 03.06.2022, Sputnik Грузия

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2022-06-03T23:36+0400

2022-06-03T23:53+0400

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темур нозадзе

важа маргвелашвили

гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинские дзюдоисты успешно выступили в первый день турнира Большого шлема в Тбилиси - им удалось завоевать пять медалей.В весовой категории до 60 килограммов состоялся грузинский финал - за золотую медаль боролись Темур Нозадзе и Георгий Сардалашвили.Более опытный Нозадзе в напряжённых боях красивым броском одержал победу на четвёртой минуте дополнительного времени и второй раз подряд стал обладателем золотой медали тбилисского турнира.Турнир "Большого шлема" по дзюдо стартует в Тбилиси в пятницу >>Георгий Туташвили завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. В финале грузин не участвовал из-за травмы. Важа Маргвелашвили занял третье место в этом же весе.Этер Липартиани, одна из женщин, участвовавших в сегодняшнем турнире, завоевала бронзовую медаль, победив на пути к медали двукратную чемпионку мира Дарью Биодиди.Напомним, что в 2021 году Тбилисский турнир Большого шлема прошел без зрителей, а сборная Грузии выиграла командное первенство, завоевав девять медалей.

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грузия, новости, спорт, темур нозадзе, важа маргвелашвили, гран-при тбилиси по дзюдо