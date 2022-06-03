https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruziya-predstavila-svoy-potentsial-na-turisticheskoy-vystavke-v-germanii-267112211.html

Грузия представила свой потенциал на туристической выставке в Германии

Грузия представила свой потенциал на туристической выставке в Германии

Представители Грузии провели презентацию, на которой иностранные компании ознакомили с потенциалом делового туризма в стране 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T17:18+0400

2022-06-03T17:18+0400

2022-06-03T17:18+0400

грузия

новости

туризм

германия

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Представители гостиниц и туристических компаний Грузии приняли участие в международной выставке делового туризма во Франкфурте IMEX 2022, сообщается на сайте Национальной администрации туризма Грузии.Международная выставка бизнес-туризма, путешествий, встреч и мероприятий (IMEX Frankfurt) - одно из самых масштабных мероприятий отрасли.На IMEX 2022 было представлено Конвенционное-выставочное бюро Национальной администрации туризма вместе с компаниями-членами."Пришло время для делового туризма" - международный эксперт о Грузии >>В ходе выставки грузинская делегация встретилась с потенциальными партнерами: представителями сферы гостеприимства и мероприятий из США, Германии, Франции, Италии, Бельгии, ОАЭ, Омана, Таиланда и Индии.Состоялась презентация, на которой иностранные компании ознакомили с потенциалом делового туризма в Грузии. На встречах обсуждались вопросы проведения масштабных конференций и корпоративных туров по Грузии.Национальная администрация туризма основала Конвенционное и выставочное бюро Грузии в феврале 2016 года. Главная цель организации - развитие делового туризма в Грузии (MICE), также привлечение иностранных компаний для проведения различных туров, конференций, выставок и прочих международных мероприятий в стране.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России >>MICE является аббревиатурой и расшифровывается как Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (встречи, поощрительные туры, конференции, выставки).Новый вид туризма "MICE туризм" — одно из туристических направлений, ориентированных на крупные организованные корпоративные и профессиональные туры.

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