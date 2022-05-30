Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России
Тбилиси расцвел - радует жаркой солнечной погодой. А это значит, что настало идеальное время для отдыха, путешествий и туризма
Несмотря на то, что туристы в Грузии, особенно в Тбилиси, гости нередкие – и зимой, и летом, сейчас их можно наблюдать в удивительно большем количестве. Плюс тут очень кстати и пандемия коронавируса практически финишировала. Люди расслабились, сняли маски, а страстные путешественники наконец-то вздохнули - отныне можно свободно путешествовать.
Хотя не стоит совсем уж отрываться от реальности: прививки против COVID-19 все еще приветствуются, а тесты на коронавирус – необходимы.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси ночью - туристы фотографируют улицы
Вид на город Тбилиси ночью - туристы фотографируют улицы
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ну а сейчас, как вы уже успели понять, речь пойдет о туристах – таких долгожданных, ярких, говорящих на разных языках, с интересными, порой забавными, акцентами, которых объединяет одно – любовь к Грузии и желание узнать ее ближе.
Кто выбирает Грузию?
Прогуливаясь по центру Тбилиси, можно заметить невооруженным глазом, что выражение "на каждом шагу" сейчас воспринимается буквально - особенно говоря о туристах.
Примечательный факт - туристов в городе больше именно российских. Это подтверждают и данные сервиса по поиску билетов Aviasales, где отмечается, что Грузия – одно из самых востребованных направлений для россиян в июне.
Жаркое лето в столице Грузии
К слову, аналогичные прогнозы по поводу роста российских туристов в Грузии сделал и член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков: по его предварительным подсчетам, турпоток из России в Грузию вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.
А все благодаря тому, что недавно были отменены антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы из РФ в Грузию.
Яркие впечатления в Тбилиси о сырниках и таксистах...
"…Вот сырники в кафе понравились безумно. Люди классные, дружелюбные все… А и таксисты лютые в аэропорту. Они буквально давят на тебя, мол, садись ко мне. Девиз у них, кстати, что-то вроде "Yandex – г..., у нас классно", - говорит, смеясь Игорь, прогуливавшийся по проспекту Руставели вместе с подругой Аней.
Ребята приехали ночью, поэтому самые яркие впечатления пока связаны только с вкусными сырниками в кафе. Как рассказала в интервью Аня, она уже была в Тбилиси три года назад и осталась довольной своим отпуском.
А вот для Игоря приезд в Грузию стал "дебютным". Для них местом встречи стал Тбилиси, ведь сам Игорь из России, однако сейчас путешествует, а Аня живет в Израиле.
До этого Игорь два месяца жил в Стамбуле, но теперь ближайший месяц проведет в Тбилиси, работая дистанционно 3D дизайнером. Парень и девушка сошлись во мнении, что жить в Тбилиси комфортно и просто.
"Здесь такой "easy-вариант". Здесь большое русское комьюнити. Тут все так просто и понятно. Привычное для нас, нежели в какой-то экзотической стране", - говорит Аня.
Стоит отметить, что многие гости из России приезжают в Грузию именно потому, что друзья либо также приехали сюда отдыхать, либо обосновались здесь и живут на протяжении нескольких месяцев или даже лет.
Так Николая, который приехал сюда со своей девушкой, в Тбилиси пригласил друг. На вопрос, почему он выбрал для отдыха именно этот город, Николай легко отвечает:
"Ну мой друг здесь живет. Он мне просто сказал: "Я квартиру снял, приезжайте в гости", - вот мы и приехали", - говорит, улыбаясь, мужчина.
© photo: Sputnik / StringerНиколай и Мария
Николай и Мария
© photo: Sputnik / Stringer
За эти три дня, что пара провела здесь, они успели прогуляться по столице и "залезть на самую высокую гору".
- Мтацминда? – спрашиваю я.
- Ну да, наверно. Там еще храм Святого Давида, - поясняет Николай, дав понять, что речь идет действительно о горе Мтацминда, с которой открывается живописный вид на город.
"В целом, страна прекрасная, нам здесь очень нравится. Здесь замечательное вино, очень вкусные хинкали, хачапури… Правда, сыр иногда слишком соленый, но там, где он не слишком соленый, – очень вкусно. Очень здорово, что в Тбилиси все компактно – минут десять, и ты уже за городом на природе, птички поют, тихо", - рассказывает о плюсах Тбилиси Николай.
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
© Stringer
У пары в планах попутешествовать по Грузии, "смотаться" в Батуми, Кахети и другие места, ведь останутся они здесь до середины июня.
Шок европейцев – дороги и велосипедисты
В центре города, разумеется, можно встретить и европейцев. Как по мне, их легко можно отличить от русских туристов.
Если русские гуляют медленно, болтая о чем-то своем, будто уже все видели вокруг, то европейцы, кажется, жадные до всего, в хорошем смысле этого слова. Одеты они будто в экипировку для туристов, чтобы удобно было как можно больше ходить. А ходят они в основном быстро, будто следуя плану – передвигаясь из пункта А в пункт Б.
Экскурсионный автобус с туристами на проспекте Руставели в Тбилиси
Вот, например, так же пара из Германии, которая путешествует по миру. Первой их остановкой стал именно Тбилиси, однако потом молодые отправятся в Батуми, где хотят посетить Национальный парк, насладиться походами и природой, о которой так наслышаны.
Однако пока ребята осматривают достопримечательности грузинской столицы, передвигаясь на велосипедах, приметив тот факт, что им приходится не кататься на них, а просто вести их. Поэтому я спрашиваю их, насколько комфортен Тбилиси для велосипедистов.
"Это опасно. Здесь большие пробки, а на дорогах нет линий для велосипедистов. Вы только посмотрите на пробку, это невозможно, - говорит, улыбаясь, девушка. – На тротуаре тоже не поездишь, здесь ходят люди, и для велосипедов просто нет места".
Заметим еще один факт – в Тбилиси гуляет много туристов-пар, а именно – влюбленных, супружеских. Может, Тбилиси становится столицей не только вина, вкусной еды, но еще и лакомым кусочком для влюбленных? Так сказать, новый Париж...
"Как сумасшедшие"
Вот, на пути встретилась еще одна пара средних лет Матьяш и Татьяна, которая приехала из Словении, наслышавшись о живописной стране и пожелав увидеть ее вживую.
"Мы выбрали Грузию, так как любим путешествовать. В Интернете видели информацию о вашей прекрасной стране, туризме, который пока не так перегружен. Мы приехали сюда на десять дней. Надеемся, успеем побывать в Мцхета, Казбеги, Кутаиси", - говорит Матьяш.
© photo: Sputnik / StringerМатьяш и Татьяна
Матьяш и Татьяна
© photo: Sputnik / Stringer
Он отмечает, что Тбилиси ему понравился своей многогранностью, здесь, по его словам, можно увидеть синтез современного и древнего.
Конечно, пара отметила гостеприимность и доброту грузин, которые так хотят напоить тебя вкусным вино и сделать "все, что ты попросишь". Однако не обошлось и без "казусов", ведь туристы высказались и о манере езды местных.
"Вы, грузины водите автомобили, как сумасшедшие", - говорят супруги одновременно, смеясь и выделяя слово "crazy". - Мы взяли машину на прокат и не смогли не заметить этот факт. Но народ прекрасный, ничего не можем сказать", - резюмирует мужчина.
Старый Тбилиси - вид на район Калаубани
И финальное: увидеть туриста без улыбки на улицах Тбилиси - зрелище редкое. Тут люди могут забыть о быстром темпе жизни, просто постояв и послушав уличных музыкантов, прогуляться по городу, попивая холодного вина прямо из бутылки, и просто наслаждаться жизнью, ведь Тбилиси принимает всех и каждого, с открытой душой и сердцем.