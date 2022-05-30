https://sputnik-georgia.ru/20220530/kto-otdykhaet-v-gruzii-shok-evropeytsev-i-naplyv-turistov-iz-rossii-266973943.html

Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России

Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России

Тбилиси расцвел - радует жаркой солнечной погодой. А это значит, что настало идеальное время для отдыха, путешествий и туризма 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T20:36+0400

2022-05-30T20:36+0400

2022-05-30T20:36+0400

тбилиси

грузия

туризм

туризм в грузии

европа

общество

обзоры

колумнисты

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/37/248493717_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_62f90108b1e36a8a5d5f283d07c0358b.jpg

Несмотря на то, что туристы в Грузии, особенно в Тбилиси, гости нередкие – и зимой, и летом, сейчас их можно наблюдать в удивительно большем количестве. Плюс тут очень кстати и пандемия коронавируса практически финишировала. Люди расслабились, сняли маски, а страстные путешественники наконец-то вздохнули - отныне можно свободно путешествовать.Хотя не стоит совсем уж отрываться от реальности: прививки против COVID-19 все еще приветствуются, а тесты на коронавирус – необходимы.Ну а сейчас, как вы уже успели понять, речь пойдет о туристах – таких долгожданных, ярких, говорящих на разных языках, с интересными, порой забавными, акцентами, которых объединяет одно – любовь к Грузии и желание узнать ее ближе.Кто выбирает Грузию?Прогуливаясь по центру Тбилиси, можно заметить невооруженным глазом, что выражение "на каждом шагу" сейчас воспринимается буквально - особенно говоря о туристах.Грузия одно из самых популярных направлений для россиян в июне >>>Примечательный факт - туристов в городе больше именно российских. Это подтверждают и данные сервиса по поиску билетов Aviasales, где отмечается, что Грузия – одно из самых востребованных направлений для россиян в июне.К слову, аналогичные прогнозы по поводу роста российских туристов в Грузии сделал и член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков: по его предварительным подсчетам, турпоток из России в Грузию вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.А все благодаря тому, что недавно были отменены антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы из РФ в Грузию. Яркие впечатления в Тбилиси о сырниках и таксистах..."…Вот сырники в кафе понравились безумно. Люди классные, дружелюбные все… А и таксисты лютые в аэропорту. Они буквально давят на тебя, мол, садись ко мне. Девиз у них, кстати, что-то вроде "Yandex – г..., у нас классно", - говорит, смеясь Игорь, прогуливавшийся по проспекту Руставели вместе с подругой Аней.Ребята приехали ночью, поэтому самые яркие впечатления пока связаны только с вкусными сырниками в кафе. Как рассказала в интервью Аня, она уже была в Тбилиси три года назад и осталась довольной своим отпуском. А вот для Игоря приезд в Грузию стал "дебютным". Для них местом встречи стал Тбилиси, ведь сам Игорь из России, однако сейчас путешествует, а Аня живет в Израиле.До этого Игорь два месяца жил в Стамбуле, но теперь ближайший месяц проведет в Тбилиси, работая дистанционно 3D дизайнером. Парень и девушка сошлись во мнении, что жить в Тбилиси комфортно и просто.Стоит отметить, что многие гости из России приезжают в Грузию именно потому, что друзья либо также приехали сюда отдыхать, либо обосновались здесь и живут на протяжении нескольких месяцев или даже лет.Так Николая, который приехал сюда со своей девушкой, в Тбилиси пригласил друг. На вопрос, почему он выбрал для отдыха именно этот город, Николай легко отвечает:"Ну мой друг здесь живет. Он мне просто сказал: "Я квартиру снял, приезжайте в гости", - вот мы и приехали", - говорит, улыбаясь, мужчина.За эти три дня, что пара провела здесь, они успели прогуляться по столице и "залезть на самую высокую гору".- Мтацминда? – спрашиваю я.- Ну да, наверно. Там еще храм Святого Давида, - поясняет Николай, дав понять, что речь идет действительно о горе Мтацминда, с которой открывается живописный вид на город."Вы провинились, если Грузия не в вашем списке путешествий" – Forbes о Кахети >>>"В целом, страна прекрасная, нам здесь очень нравится. Здесь замечательное вино, очень вкусные хинкали, хачапури… Правда, сыр иногда слишком соленый, но там, где он не слишком соленый, – очень вкусно. Очень здорово, что в Тбилиси все компактно – минут десять, и ты уже за городом на природе, птички поют, тихо", - рассказывает о плюсах Тбилиси Николай.У пары в планах попутешествовать по Грузии, "смотаться" в Батуми, Кахети и другие места, ведь останутся они здесь до середины июня.Шок европейцев – дороги и велосипедистыВ центре города, разумеется, можно встретить и европейцев. Как по мне, их легко можно отличить от русских туристов. Если русские гуляют медленно, болтая о чем-то своем, будто уже все видели вокруг, то европейцы, кажется, жадные до всего, в хорошем смысле этого слова. Одеты они будто в экипировку для туристов, чтобы удобно было как можно больше ходить. А ходят они в основном быстро, будто следуя плану – передвигаясь из пункта А в пункт Б.Вот, например, так же пара из Германии, которая путешествует по миру. Первой их остановкой стал именно Тбилиси, однако потом молодые отправятся в Батуми, где хотят посетить Национальный парк, насладиться походами и природой, о которой так наслышаны.Батуми возглавил рейтинг "Лучших скрытых жемчужин" Европы по версии EBD >>>Однако пока ребята осматривают достопримечательности грузинской столицы, передвигаясь на велосипедах, приметив тот факт, что им приходится не кататься на них, а просто вести их. Поэтому я спрашиваю их, насколько комфортен Тбилиси для велосипедистов.Заметим еще один факт – в Тбилиси гуляет много туристов-пар, а именно – влюбленных, супружеских. Может, Тбилиси становится столицей не только вина, вкусной еды, но еще и лакомым кусочком для влюбленных? Так сказать, новый Париж..."Как сумасшедшие"Вот, на пути встретилась еще одна пара средних лет Матьяш и Татьяна, которая приехала из Словении, наслышавшись о живописной стране и пожелав увидеть ее вживую."Мы выбрали Грузию, так как любим путешествовать. В Интернете видели информацию о вашей прекрасной стране, туризме, который пока не так перегружен. Мы приехали сюда на десять дней. Надеемся, успеем побывать в Мцхета, Казбеги, Кутаиси", - говорит Матьяш.Он отмечает, что Тбилиси ему понравился своей многогранностью, здесь, по его словам, можно увидеть синтез современного и древнего. Конечно, пара отметила гостеприимность и доброту грузин, которые так хотят напоить тебя вкусным вино и сделать "все, что ты попросишь". Однако не обошлось и без "казусов", ведь туристы высказались и о манере езды местных.Собираетесь ли вы в Грузию этим летом? >>>"Вы, грузины водите автомобили, как сумасшедшие", - говорят супруги одновременно, смеясь и выделяя слово "crazy". - Мы взяли машину на прокат и не смогли не заметить этот факт. Но народ прекрасный, ничего не можем сказать", - резюмирует мужчина.И финальное: увидеть туриста без улыбки на улицах Тбилиси - зрелище редкое. Тут люди могут забыть о быстром темпе жизни, просто постояв и послушав уличных музыкантов, прогуляться по городу, попивая холодного вина прямо из бутылки, и просто наслаждаться жизнью, ведь Тбилиси принимает всех и каждого, с открытой душой и сердцем.

европа

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

тбилиси, грузия, туризм, туризм в грузии, европа, общество, обзоры, колумнисты, батуми