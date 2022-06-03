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Можно было по-другому: президент Грузии недовольна правящей партией
Можно было по-другому: президент Грузии недовольна правящей партией
Необходимо больше работать с европарламентариями, чтобы изменить их критичный настрой, считает президент 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T07:01+0400
2022-06-03T07:01+0400
2022-06-03T08:16+0400
грузия
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политика
ника гварамия
грузинская мечта
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Многое можно было сделать более обдумано и осторожно, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявления лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Представители правящей партии не раз подвергали критике заявления отдельных европарламентариев по поводу событий в Грузии и заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили.По ее словам, особые вопросы вызывает критика европарламентариев в то время, когда Грузия ждет ответа от Евросоюза - на будущей неделе ожидается первая оценка Еврокомиссии, а в конце июня – Совета Европы.Она отметила, что необходимо больше работать с европарламентариями, чтобы изменить их критичный настрой."Мы должны их не критиковать, а думать, какие шаги предпринять, чтобы не заслужить критики, а если считаем, что мы ее не заслужили, значит мы не смогли объяснить и донести реальное положение вещей до правильного адресата", – сказала Зурабишвили."Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии >>Также она заявила, что приговор гендиректору главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Нике Гварамия можно было и отложить на время."Я считаю, что политически в такое время принятие решения, которое можно было отложить, было несвоевременным. Я не скажу ничего про суть решения, но я знаю, что было несколько вариантов наказания", – сказала Зурабишвили.В понедельник Европейская народная партия (ЕНП) по предложению самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" распространила заявление, в котором было отмечено, что в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии.А судьи-то кто? Что пишет пресса Грузии об аресте Ники Гварамия >>В ответ вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский сказал, что заявление ЕНП далеко от реальности, а некоторые формулировки неаргументированные.
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грузия, новости, политика, ника гварамия, грузинская мечта, саломе зурабишвили
Можно было по-другому: президент Грузии недовольна правящей партией
07:01 03.06.2022 (обновлено: 08:16 03.06.2022)
Необходимо больше работать с европарламентариями, чтобы изменить их критичный настрой, считает президент
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Многое можно было сделать более обдумано и осторожно, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявления лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Представители правящей партии не раз подвергали критике заявления отдельных европарламентариев по поводу событий в Грузии и заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили.
"Всегда можно подготовиться лучше и можно было сделать многое по-другому, с другой риторикой. Я в этом уверена. Мы слышим от партии большинства такие заявления, которые не обдуманы и в которых нет необходимости в тот момент, когда мы ждем решения по поводу статуса кандидата в ЕС", – сказала Зурабишвили в эфире телеканала "ТВ Палитра".
По ее словам, особые вопросы вызывает критика европарламентариев в то время, когда Грузия ждет ответа от Евросоюза - на будущей неделе ожидается первая оценка Еврокомиссии, а в конце июня – Совета Европы.
Она отметила, что необходимо больше работать с европарламентариями, чтобы изменить их критичный настрой.
"Мы должны их не критиковать, а думать, какие шаги предпринять, чтобы не заслужить критики, а если считаем, что мы ее не заслужили, значит мы не смогли объяснить и донести реальное положение вещей до правильного адресата", – сказала Зурабишвили.
Также она заявила, что приговор гендиректору главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Нике Гварамия можно было и отложить на время.
"Я считаю, что политически в такое время принятие решения, которое можно было отложить, было несвоевременным. Я не скажу ничего про суть решения, но я знаю, что было несколько вариантов наказания", – сказала Зурабишвили.
В понедельник Европейская народная партия (ЕНП) по предложению самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" распространила заявление, в котором было отмечено, что в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии.
В ответ вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский сказал, что заявление ЕНП далеко от реальности, а некоторые формулировки неаргументированные.