https://sputnik-georgia.ru/20220531/gruzinskaya-mechta-raskritikovala-zayavlenie-evropeyskoy-narodnoy-partii-267030468.html

"Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии

"Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии

Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС, заявил вице-спикер парламента 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T21:48+0400

2022-05-31T21:48+0400

2022-05-31T21:48+0400

грузия

новости

политика

европейская народная партия

грузинская мечта

единое нацдвижение

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заявление Европейской народной партии (ЕНП) совершенно далеко от реальности, а некоторые формулировки неаргументированы, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.ЕНП распространила заявление по предложению крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в понедельник. Как отмечено в заявлении, в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии."Нацдвижение", которое основано осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, официально является грузинской партией, входящей в ЕНП.Как отмечено в заявлении ЕНП, использование правительством судебной власти в качестве оружия против своих политических оппонентов серьезно подрывает процесс европейской интеграции Грузии. В качестве "яркого примера" в заявлении приводится арест Саакашвили, а также гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия."Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС >>"Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС. Причиной тому важный фактор. Это то, что любой шаг к евроинтеграции является серьезным ударом по интересам "Нацдвижения", лишением их рычага для развития сценария дестабилизации", - отметил Вольский.Именно из-за этого, по словам вице-спикера, и ведется "яростная атака" против Грузии. При этом Вольский отметил, что партия "Единое национальное движение" "сильна", так как у нее есть "СМИ, они тратят столько денег и у них много лоббистов".Европейская народная партия — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года.Заявление ЕНП сделала на том фоне, когда Грузия ждет заключения Еврокомиссии по поводу присвоения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Ранее посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что заключение, предположительно, будет готово на будущей неделе."Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов >>Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

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грузия, новости, политика, европейская народная партия, грузинская мечта, единое нацдвижение, георгий вольский