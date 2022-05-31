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"Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии
"Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии
Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС, заявил вице-спикер парламента 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T21:48+0400
2022-05-31T21:48+0400
2022-05-31T21:48+0400
грузия
новости
политика
европейская народная партия
грузинская мечта
единое нацдвижение
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заявление Европейской народной партии (ЕНП) совершенно далеко от реальности, а некоторые формулировки неаргументированы, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.ЕНП распространила заявление по предложению крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в понедельник. Как отмечено в заявлении, в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии."Нацдвижение", которое основано осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, официально является грузинской партией, входящей в ЕНП.Как отмечено в заявлении ЕНП, использование правительством судебной власти в качестве оружия против своих политических оппонентов серьезно подрывает процесс европейской интеграции Грузии. В качестве "яркого примера" в заявлении приводится арест Саакашвили, а также гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия."Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС >>"Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС. Причиной тому важный фактор. Это то, что любой шаг к евроинтеграции является серьезным ударом по интересам "Нацдвижения", лишением их рычага для развития сценария дестабилизации", - отметил Вольский.Именно из-за этого, по словам вице-спикера, и ведется "яростная атака" против Грузии. При этом Вольский отметил, что партия "Единое национальное движение" "сильна", так как у нее есть "СМИ, они тратят столько денег и у них много лоббистов".Европейская народная партия — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года.Заявление ЕНП сделала на том фоне, когда Грузия ждет заключения Еврокомиссии по поводу присвоения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Ранее посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что заключение, предположительно, будет готово на будущей неделе."Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов >>Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
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грузия, новости, политика, европейская народная партия, грузинская мечта, единое нацдвижение, георгий вольский
"Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии
Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС, заявил вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Заявление Европейской народной партии (ЕНП) совершенно далеко от реальности, а некоторые формулировки неаргументированы, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
ЕНП распространила заявление по предложению крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" в понедельник. Как отмечено в заявлении, в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии.
"То, о чем говорится в заявлении, абсолютно выходит за рамки реальности. Текст этого заявления не пишет Европейская народная партия, а пишет "Национальное движение". Европейская народная партия может лишь придать немного остроты", - заявил Вольский журналистам.
"Нацдвижение", которое основано осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, официально является грузинской партией, входящей в ЕНП.
Как отмечено в заявлении ЕНП, использование правительством судебной власти в качестве оружия против своих политических оппонентов серьезно подрывает процесс европейской интеграции Грузии. В качестве "яркого примера" в заявлении приводится арест Саакашвили, а также гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
"Цель этой политической группы как-то заблокировать интеграцию Грузии в ЕС. Причиной тому важный фактор. Это то, что любой шаг к евроинтеграции является серьезным ударом по интересам "Нацдвижения", лишением их рычага для развития сценария дестабилизации", - отметил Вольский.
Именно из-за этого, по словам вице-спикера, и ведется "яростная атака" против Грузии. При этом Вольский отметил, что партия "Единое национальное движение" "сильна", так как у нее есть "СМИ, они тратят столько денег и у них много лоббистов".
"В этом случае мы можем сказать, что они сильны, утонченны и хорошо организованы в антигосударственных действиях, в том числе в составе Европейской народной партии", - заявил Вольский.
Европейская народная партия — самая большая европейская политическая партия. Она основана в 1976 году и представлена во всех политических институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. ЕНД является членом ЕНП с 2008 года.
Заявление ЕНП сделала на том фоне, когда Грузия ждет заключения Еврокомиссии по поводу присвоения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Ранее посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что заключение, предположительно, будет готово на будущей неделе.
Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.