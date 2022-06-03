https://sputnik-georgia.ru/20220603/vazhno-uskorit-realizatsiyu-strategicheskikh-energoproektov-v-gruzii--vitse-premer-267102798.html

Важно ускорить реализацию стратегических энергопроектов в Грузии – вице-премьер

Важно ускорить реализацию стратегических энергопроектов в Грузии – вице-премьер

У Грузии большой потенциал для производства возобновляемой энергии, заявил глава Минэкономики 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T14:14+0400

2022-06-03T14:14+0400

2022-06-03T14:14+0400

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экономика

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энергоэффективность

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Процесс перехода на возобновляемые источники энергии надо ускорить, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Давиташвили принял участие в мероприятиях в рамках GLOBSEC 2022 BRATISLAVA FORUM в Словакии вместе с правительственной делегацией Грузии во главе с премьер-министром страны.Глава Минэкономики отметил, что у Грузии большой потенциал для производства возобновляемой энергии, поэтому это направление является приоритетным для правительства страны.По словам Давиташвили, одним из основных вызовов сегодня является высокая инфляция, зависимость от энергетических ресурсов на те или иные источники, в том числе предполагаемая нехватка продовольственных продуктов. И Грузия должна сыграть особую роль, чтобы внести свой вклад в экономическую безопасность Европы, сказал он."Альтернативные маршруты и вообще диверсификация поставок энергетических ресурсов имеют сегодня очень большое значение. Мы должны развивать наше сотрудничество с ЕС в еще большей степени, чтобы обеспечить как безопасность Грузии, энергетическую независимость, также внести свой вклад в общеевропейскую экономическую безопасность и экономическую независимость", – отметил Давиташвили.Министр заявил, что появляются новые перспективы сотрудничества со странами ЕС, которые еще больше укрепят Грузию и регион Южного Кавказа в целом, и сделают его конкурентоспособным для того, чтобы это было надежным источником альтернативных транспортных потоков, и чтобы Грузия могла выполнять свою транзитную функцию еще более эффективно.Энергонезависимость в приоритетеРазвитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости – строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.Для укрепления энергонезависимости страны, в Грузии запланировано строительство новых тепло- и гидроэлектростанций. Уже завершена работа по технически-экономическим исследованиями строительства двух новых теплоэлектростанций "Гардабани 3" и "Гардабани 4" общей мощностью 500 мегаватт.Обе ТЭЦ будут построены по новой технологии с комбинированным циклом газовых турбин.Кроме того, к 30 мая 2022 года подписала 207 меморандумов по строительству 160 малых и средних ГЭС, и четырех ГЭС большой мощности. Также оформлены меморандумы по развитию 12 ветряных и 31 солнечной электростанции.Новшества энергетики: новые ТЭЦ и ГЭС в Грузии >>>Общая мощность всех электростанций по оформленным меморандумам составит 4 073 мегаватта, а выработка – 15,59 миллиарда кВт/час.По словам Давиташвили, нужно сделать все для того, чтобы реализовать стратегически важные энергетические проекты в Грузии в кратчайшие сроки.

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экономика грузии, экономика, леван давиташвили, грузия, новости, энергоэффективность