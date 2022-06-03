https://sputnik-georgia.ru/20220603/novshestva-energetiki-novye-tets-i-ges-v-gruzii-267091996.html

Новшества энергетики: новые ТЭЦ и ГЭС в Грузии

Новшества энергетики: новые ТЭЦ и ГЭС в Грузии

К 30 мая 2022 года подписала 207 меморандумов по строительству 160 малых и средних ГЭС, и четырех ГЭС большой мощности 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T09:01+0400

2022-06-03T09:01+0400

2022-06-03T09:01+0400

грузия

новости

энергетика грузии

экономика

гэс

ветряная электростанция

солнечная электростанция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24734/23/247342324_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_815944881356fc892b89836db10c4435.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В Грузии запланировано строительство новых тепло- и гидроэлектростанций для укрепления энергонезависимости страны, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно документу на данном этапе завершена работа по технически-экономическим исследованиями строительства двух новых теплоэлектростанций "Гардабани 3" и "Гардабани 4" общей мощностью 500 мегаватт.Обе ТЭЦ будут построены по новой технологии с комбинированным циклом газовых турбин.Премьер Грузии: нужно построить как можно больше ГЭС >>Кроме того, к 30 мая 2022 года подписала 207 меморандумов по строительству 160 малых и средних ГЭС, и четырех ГЭС большой мощности. Кроме того, оформлены меморандумы по развитию 12 ветряных и 31 солнечной электростанции.Общая мощность всех электростанций по оформленным меморандумам составит 4 073 мегаватта, а выработка – 15,59 миллиарда кВт/час.Кроме того, за полтора года Грузия оформила контракты на строительство четырех узлов линий электропередач.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости – строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, энергетика грузии, экономика, гэс, ветряная электростанция, солнечная электростанция