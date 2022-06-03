https://sputnik-georgia.ru/20220603/vuz-oshtrafovali-v-gruzii-za-pokupku-gospitalya-267113495.html

Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя

Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя

Уведомлении необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T18:18+0400

2022-06-03T18:18+0400

2022-06-03T18:18+0400

грузия

новости

общество

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905924_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_4941571b943e20fb2a86c65b35227b5b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальное агентство конкуренции оштрафовало Европейский университет, функционирующий в Грузии, за покупку университетского госпиталя "Джо Эн" за несообщение о слиянии, говорится в сообщении ведомства.Согласно законодательству Грузии, при слиянии с клиникой вуз обязан был уведомить агентство о подобной покупке заранее.Европейский университет оштрафован на 15 тысяч лари и должен будет отправить в агентство письменное уведомлении о своем приобретении.Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии? >>По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии