https://sputnik-georgia.ru/20220603/vuz-oshtrafovali-v-gruzii-za-pokupku-gospitalya-267113495.html
Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя
Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя
Уведомлении необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T18:18+0400
2022-06-03T18:18+0400
2022-06-03T18:18+0400
грузия
новости
общество
агентство конкуренции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905924_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_4941571b943e20fb2a86c65b35227b5b.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальное агентство конкуренции оштрафовало Европейский университет, функционирующий в Грузии, за покупку университетского госпиталя "Джо Эн" за несообщение о слиянии, говорится в сообщении ведомства.Согласно законодательству Грузии, при слиянии с клиникой вуз обязан был уведомить агентство о подобной покупке заранее.Европейский университет оштрафован на 15 тысяч лари и должен будет отправить в агентство письменное уведомлении о своем приобретении.Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии? >>По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905924_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_0d7bc1cc6c7b073ab65177c14076688c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии
Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя
Уведомлении необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальное агентство конкуренции оштрафовало Европейский университет, функционирующий в Грузии, за покупку университетского госпиталя "Джо Эн" за несообщение о слиянии, говорится в сообщении ведомства.
Согласно законодательству Грузии, при слиянии с клиникой вуз обязан был уведомить агентство о подобной покупке заранее.
Европейский университет оштрафован на 15 тысяч лари и должен будет отправить в агентство письменное уведомлении о своем приобретении.
По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.
За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.