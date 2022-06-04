https://sputnik-georgia.ru/20220604/avtor-bestesellera-ikigay-fransesk-mirales-posetit-gruziyu-267101850.html

Автор бестеселлера "Икигай" Франсеск Миральес посетит Грузию

Автор бестеселлера "Икигай" Франсеск Миральес посетит Грузию

В мае книга "Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни" вышла в Тбилиси в грузинском переводе 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Автор бестеселлера "Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни", каталонский писатель, эссеист, переводчик и музыкант Франсеск Миральес (Francesc Miralles) посетит Тбилиси и встретится с грузинскими читателями 14 июня.Интерес к книге, написанной Миралесом в соавторстве с Эктором Гарсиа (Кирай), растет в мире из года в год. Исключением не стала и Грузия, где книгу перевели на грузинский язык и в мае 2022 года выпустили в издательстве "Palitra L". В Японии икигаи – это философия, помогающая находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день и способствующая долголетию. Благодаря икигаи человек учится приводить в порядок мысли, замечать красоту окружающего мира и радоваться мелочам, обретает гармонию и душевный покой."Если человеку удается найти свое истинное предназначение, его жизнь наполняется радостью, энергией и гармонией, а ее качество и продолжительность увеличиваются. Обнаружив поселение долгожителей в японской деревушке Охими на Окинаве, авторы отправились туда, чтобы разгадать секреты их здоровья и хорошего настроения. Ответ оказался простым: помимо здорового питания и оптимального режима дня у каждого жителя деревни был свой икигай. Авторы книги делятся с читателями способами его обретения", – говорится в описании книги.Встреча с писателем пройдет в столичном отеле "Билтмор" в 19:00. Посещение платное.

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