https://sputnik-georgia.ru/20220604/grazhdan-gruzii-poymali-na-krazhe-redkoy-kollektsionnoy-monety-v-gretsii-267143161.html

Граждан Грузии поймали на краже редкой коллекционной монеты в Греции

Граждан Грузии поймали на краже редкой коллекционной монеты в Греции

Два домушника взломали четыре квартиры в Афинах – общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T21:21+0400

2022-06-04T21:21+0400

2022-06-04T21:22+0400

происшествия

в мире

новости

афины

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Греческая полиция во время обыска двух граждан Грузии обнаружила редкую коллекционную британскую монету, говорится в сообщении ведомства.По данным греческой полиции, два домушника взломали четыре квартиры в Афинах, общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро.Следствие также выяснило, что задержанные в декабре 2021 года сформировали банду с прочной структурой и четко выраженными ролями, которые совершали кражи со взломом в домах в центре Афин.Для связи они использовали мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на имена несуществующих иностранцев.Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года >>>Во время обыска полиция нашла в доме у задержанных оружие, компьютерную технику, украшения, мобильные телефоны, паспорта на разные имена, ключи, 155 евро, 250 000 турецких лир, 249 долларов США и один фунт золота, а также марихуану.

афины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, новости, афины, грузия