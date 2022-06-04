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Граждан Грузии поймали на краже редкой коллекционной монеты в Греции
Граждан Грузии поймали на краже редкой коллекционной монеты в Греции
Два домушника взломали четыре квартиры в Афинах – общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Греческая полиция во время обыска двух граждан Грузии обнаружила редкую коллекционную британскую монету, говорится в сообщении ведомства.По данным греческой полиции, два домушника взломали четыре квартиры в Афинах, общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро.Следствие также выяснило, что задержанные в декабре 2021 года сформировали банду с прочной структурой и четко выраженными ролями, которые совершали кражи со взломом в домах в центре Афин.Для связи они использовали мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на имена несуществующих иностранцев.Кокаин, героин и не только: улов полиции Грузии за полтора года >>>Во время обыска полиция нашла в доме у задержанных оружие, компьютерную технику, украшения, мобильные телефоны, паспорта на разные имена, ключи, 155 евро, 250 000 турецких лир, 249 долларов США и один фунт золота, а также марихуану.
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Граждан Грузии поймали на краже редкой коллекционной монеты в Греции
21:21 04.06.2022 (обновлено: 21:22 04.06.2022)
Два домушника взломали четыре квартиры в Афинах – общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik.
Греческая полиция во время обыска двух граждан Грузии обнаружила редкую коллекционную британскую монету, говорится в сообщении
ведомства.
Обнаруженная монета посвящена королевской свадьбе леди Дианы с Чарльзом, принцем Уэльским, и первым наследником британского королевского престола.
По данным греческой полиции, два домушника взломали четыре квартиры в Афинах, общая сумма краденного превысила 400 тысяч евро.
Следствие также выяснило, что задержанные в декабре 2021 года сформировали банду с прочной структурой и четко выраженными ролями, которые совершали кражи со взломом в домах в центре Афин.
Для связи они использовали мобильные телефоны и сим-карты, зарегистрированные на имена несуществующих иностранцев.
Во время обыска полиция нашла в доме у задержанных оружие, компьютерную технику, украшения, мобильные телефоны, паспорта на разные имена, ключи, 155 евро, 250 000 турецких лир, 249 долларов США и один фунт золота, а также марихуану.