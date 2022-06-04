https://sputnik-georgia.ru/20220604/tseny-v-gruzii-prodolzhayut-rasti-vysokimi-tempami--novaya-statistika-267127596.html

Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика

Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика

Большую роль в росте инфляции в Грузии играет "импортируемая инфляция", то есть рост инфляции в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T09:01+0400

2022-06-04T09:01+0400

2022-06-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.В мае 2022 года, по сравнению с апрелем 2022 года, уровень инфляции составил 1,1%. В апреле месячная инфляция составляла 1,8%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Согласен с Нацбанком и эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.По его словам, большую роль в росте инфляции в Грузии играет "импортируемая инфляция". То есть рост инфляции в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии, негативно отражается на стоимости ввозимых товаров и, как правило, на ценах на продукты местного производства.Снизить импортируемую инфляцию, по его словам, можно лишь импортозамещением, он отметил, что правительство должно продолжить работу в этом направлении.Когда инфляция в Грузии начнет снижатьсяВласти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>Эксперт Цуцкиридзе считает, что инфляция в Грузии может сократиться до 9% осенью или к концу 2022 года.По его мнению, летом стоимость продовольствия снижается, когда созревает местный урожай, что, естественно, позитивно отразится на ценах. Однако прогноз зависит от многих факторов, в первую очередь от того, в какой интенсивности будет российско-украинский кризис.

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грузия, новости, инфляция, экономика, национальный банк грузии, статистика