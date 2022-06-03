https://sputnik-georgia.ru/20220603/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-snizhayutsya-vtoroy-mesyats--fao-267121397.html

Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO

Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO

Снижение Индекса FAO в мае было вызвано снижением индекса цен на растительные масла и молочную продукцию, а также незначительным сокращением индекса цен на... 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T21:44+0400

2022-06-03T21:44+0400

2022-06-03T21:44+0400

в мире

экономика

fao

цены

новости

продукты питания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262216185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa4a9ef886e8d04dd65f01d42af00037.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в мае продолжили снижение после того, как в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, то есть с самого начала расчета соответствующего индекса, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).В мае 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 157,4 пункта, что на 0,9 пункта (0,6%) ниже апрельского показателя, однако на 29,2 пункта (22,8%) выше показателя за соответствующий период прошлого года.Так, индекс цен на растительное масло снизился на 3,5% к апрелю, или на 8,3 пункта, до 229,3 пункта. Цены уменьшились на подсолнечное, пальмовое, рапсовое и соевое масло. А молочная продукция подешевела на 3,5%, или на 5,1 пункта, до 141,6 пункта. Сильнее всего подешевело сухое молоко и сливочное масло.Индекс цен на сахар в мае снизился на 1,1%, или на 1,3 пункта, и составил 120,3 пункта. Снижение мировых цен на сахар в последние месяцы вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспортного предложения.Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр >>"В то же время индекс цен на зерновые в мае вырос на 3,7 пункта, или на 2,2%, до 173,4 пункта. Сильнее всего цены выросли на пшеницу, что обусловлено введенным Индией запретом на экспорт, а также снижением ожидаемых объемов её производства на Украине, поясняет ФАО", - говорится в релизе.Мясо же подорожало на 0,5%, или на 0,6 пункта, до рекордных 122 пунктов. Дальнейшее укрепление этого индекса было обусловлено резким ростом мировых цен на мясо птицы, который с запасом компенсирует падение цен на свинину и баранину.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, fao, цены, новости, продукты питания