https://sputnik-georgia.ru/20220605/bolshinstvo-zhiteley-kazakhstana-podderzhali-izmeneniya-v-konstitutsiyu---dannye-exit-poll-267160344.html

Большинство жителей Казахстана поддержали изменения в Конституцию - данные exit poll

Большинство жителей Казахстана поддержали изменения в Конституцию - данные exit poll

По предварительным данным, явка на конституционном референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, составила 68,44% 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T23:51+0400

2022-06-05T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Поправки в конституцию Казахстана поддержали более 70 процентов избирателей, свидетельствуют данные экзитполов.Так, по информации института "Общественное мнение", за внесение изменений в основной закон проголосовали 74,8 процента избирателей. В то же время, по оценке института "Социс-А", эта цифра составляет 76,4 процента, а по данным института демократии — 79,4 процента.По предварительным данным Центризбиркома, явка на конституционном референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, составила 68,44%. Согласно местному законодательству, он считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.Находящиеся в Грузии граждане Казахстана принимают участие в референдуме >>Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, после чего поправки в основной закон были вынесены на референдум.

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