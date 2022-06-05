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Находящиеся в Грузии граждане Казахстана принимают участие в референдуме

Находящиеся в Грузии граждане Казахстана принимают участие в референдуме

Голосующие должны ответить всего на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Казахстана?" 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T10:09+0400

2022-06-05T10:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Граждане Казахстана, находящиеся в Грузии, 5 июня принимают участие в Республиканском референдуме по поправкам в Конституцию , сообщает посольство Казахстана в Грузии.Избирательный участок открыт с 7.00 до 20.00 в посольстве Казахстана по адресу - Тбилиси, ул. Львовская, 77.Голосующие должны ответить всего на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Казахстана?"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос изменений в Конституцию, направленных на модернизацию и демократизацию политической системы страны, на всенародный референдум, выступая 29 апреля на сессии Ассамблеи народа Казахстана.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Грузия и Казахстан нацелены на рост товарооборота и транзитных потоков >>Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов Центральной избирательной комиссии, счетного комитета, глав регионов и их заместителей.Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе о создании конституционного суда, закреплении статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне и о безоговорочном запрете смертной казни. Кроме того, в обновленной Конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.Грузия готова для транзита из Казахстана в Европу >>Всего 5 июня избирательные участки открыты в 52 странах, включая страны СНГ. За проведением референдума будут следить 272 иностранных наблюдателя.

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