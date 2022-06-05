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Грузинские тяжелоатлеты завоевали еще две медали на чемпионате Европы

Грузинские тяжелоатлеты завоевали еще две медали на чемпионате Европы

На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей - три серебряные и две бронзовые 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T10:43+0400

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спорт

грузия

новости

анастасия готфрид

чемпионат европы по тяжелой атлетике

лаша талахадзе

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинская тяжелоатлетка Анастасия Готфрид принесла национальной команде бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тиране.Готфрид, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала малую бронзовую медаль в рывке, взяв вес в 106 кг. А в толчке Анастасия подняла вес в 129 кг и заняла четвертое место.В сумме двоеборья Анастасия Готфрид подняла 235 кг и вышла на третье место.Что касается мужчин, то серебряную медаль сборной Грузии принес Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории до 109 кг. В рывке он поднял 174 кг, а в толчке 210 кг и завоевал две малые серебряные медали.Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы >>В сумме двоеборья Чхеидзе поднял 384 кг и стал вице-чемпионом Европы 2022 года. Примечательно, что это первая медаль для Георгия Чхеидзе, выигранная на чемпионате Европы уже на взрослых соревнованиях.В воскресенье в заключительный день соревнований в 16.00 по тбилисскому времени в бой за медали включится двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг).На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей. Ранее в копилку команды бронзовая медаль завоевал Рези Давитадзе (- 89 кг), серебряные медали - Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шоты Мишвелидзе (-68 кг).

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спорт, грузия, новости, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике, лаша талахадзе