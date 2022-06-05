https://sputnik-georgia.ru/20220605/gruzinskie-tyazheloatlety-zavoevali-esche-dve-medali-na-chempionate-evropy-267148163.html
Грузинские тяжелоатлеты завоевали еще две медали на чемпионате Европы
Грузинские тяжелоатлеты завоевали еще две медали на чемпионате Европы
На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей - три серебряные и две бронзовые 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T10:43+0400
2022-06-05T10:43+0400
2022-06-05T10:53+0400
спорт
грузия
новости
анастасия готфрид
чемпионат европы по тяжелой атлетике
лаша талахадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431081_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_a98c4c40703f08eea60aa81a3d5d4b47.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинская тяжелоатлетка Анастасия Готфрид принесла национальной команде бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тиране.Готфрид, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала малую бронзовую медаль в рывке, взяв вес в 106 кг. А в толчке Анастасия подняла вес в 129 кг и заняла четвертое место.В сумме двоеборья Анастасия Готфрид подняла 235 кг и вышла на третье место.Что касается мужчин, то серебряную медаль сборной Грузии принес Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории до 109 кг. В рывке он поднял 174 кг, а в толчке 210 кг и завоевал две малые серебряные медали.Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы >>В сумме двоеборья Чхеидзе поднял 384 кг и стал вице-чемпионом Европы 2022 года. Примечательно, что это первая медаль для Георгия Чхеидзе, выигранная на чемпионате Европы уже на взрослых соревнованиях.В воскресенье в заключительный день соревнований в 16.00 по тбилисскому времени в бой за медали включится двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг).На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей. Ранее в копилку команды бронзовая медаль завоевал Рези Давитадзе (- 89 кг), серебряные медали - Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шоты Мишвелидзе (-68 кг).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431081_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_920e866a9c7cc839539abc2621a8d731.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, анастасия готфрид, чемпионат европы по тяжелой атлетике, лаша талахадзе
Грузинские тяжелоатлеты завоевали еще две медали на чемпионате Европы
10:43 05.06.2022 (обновлено: 10:53 05.06.2022)
На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей - три серебряные и две бронзовые
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинская тяжелоатлетка Анастасия Готфрид принесла национальной команде бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Тиране.
Готфрид, выступающая в весовой категории до 87 кг, завоевала малую бронзовую медаль в рывке, взяв вес в 106 кг. А в толчке Анастасия подняла вес в 129 кг и заняла четвертое место.
В сумме двоеборья Анастасия Готфрид подняла 235 кг и вышла на третье место.
Что касается мужчин, то серебряную медаль сборной Грузии принес Георгий Чхеидзе, выступающий в весовой категории до 109 кг. В рывке он поднял 174 кг, а в толчке 210 кг и завоевал две малые серебряные медали.
В сумме двоеборья Чхеидзе поднял 384 кг и стал вице-чемпионом Европы 2022 года. Примечательно, что это первая медаль для Георгия Чхеидзе, выигранная на чемпионате Европы уже на взрослых соревнованиях.
В воскресенье в заключительный день соревнований в 16.00 по тбилисскому времени в бой за медали включится двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг).
На сегодняшний день у сборной Грузии пять медалей. Ранее в копилку команды бронзовая медаль завоевал Рези Давитадзе (- 89 кг), серебряные медали - Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шоты Мишвелидзе (-68 кг).