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Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси
Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси
За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T11:15+0400
2022-06-05T11:15+0400
2022-06-05T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили стал победителем турнира "Большого шлема", который проходит в эти дни в Тбилиси.Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Шавдатуашвили в финале победил Кено Ойоши из Японии.Тато Григалашвили в весовой категории до 81 килограмма завоевал серебряную медаль, в финале уступив корейскому дзюдоисту Ли Джунхвану.Еще одну, но уже бронзовую медаль сборной принес 19-летний Георгий Терашвили.Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси >>За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы. Пять медалей было выиграно в первый день турнира.Тбилисский турнир "Большого шлем" должен был состояться 25-27 марта, но по решению Международной федерации дзюдо был перенесен на лето - 3-5 июня.Сборная Грузии по дзюдо представлена 37 спортсменами.
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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, гран-при тбилиси по дзюдо
Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси
11:15 05.06.2022 (обновлено: 11:24 05.06.2022)
За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили стал победителем турнира "Большого шлема", который проходит в эти дни в Тбилиси.
Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Шавдатуашвили в финале победил Кено Ойоши из Японии.
Тато Григалашвили в весовой категории до 81 килограмма завоевал серебряную медаль, в финале уступив корейскому дзюдоисту Ли Джунхвану.
Еще одну, но уже бронзовую медаль сборной принес 19-летний Георгий Терашвили.
За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы. Пять медалей было выиграно в первый день турнира.
Тбилисский турнир "Большого шлем" должен был состояться 25-27 марта, но по решению Международной федерации дзюдо был перенесен на лето - 3-5 июня.
Сборная Грузии по дзюдо представлена 37 спортсменами.