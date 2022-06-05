https://sputnik-georgia.ru/20220605/komanda-gruzii-po-dzyudo-zavoevala-esche-tri-medali-na-turnire-v-tbilisi-267148456.html

Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси

Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси

За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы 05.06.2022, Sputnik Грузия

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2022-06-05T11:24+0400

спорт

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лаша шавдатуашвили

гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили стал победителем турнира "Большого шлема", который проходит в эти дни в Тбилиси.Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Шавдатуашвили в финале победил Кено Ойоши из Японии.Тато Григалашвили в весовой категории до 81 килограмма завоевал серебряную медаль, в финале уступив корейскому дзюдоисту Ли Джунхвану.Еще одну, но уже бронзовую медаль сборной принес 19-летний Георгий Терашвили.Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси >>За два дня соревнования команда Грузии завоевала восемь медалей - два золота, три серебра и три бронзы. Пять медалей было выиграно в первый день турнира.Тбилисский турнир "Большого шлем" должен был состояться 25-27 марта, но по решению Международной федерации дзюдо был перенесен на лето - 3-5 июня.Сборная Грузии по дзюдо представлена 37 спортсменами.

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спорт, грузия, новости, лаша шавдатуашвили, гран-при тбилиси по дзюдо