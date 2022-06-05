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Лаша Талахадзе выиграл шестой чемпионат Европы подряд
Лаша Талахадзе выиграл шестой чемпионат Европы подряд
Несмотря на проблемы со спиной, грузинский тяжелоатлет обошел ближайшего преследователя на 11 килограммов 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T21:17+0400
2022-06-05T21:17+0400
2022-06-05T21:30+0400
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лаша талахадзе
чемпионат европы по тяжелой атлетике
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Лаша Талахадзе выиграл очередное континентальное первенство, на этот раз в Тиране.Несмотря на травму, у грузинского тяжелоатлета проблемы со спиной, Талахадзе завоевал две малые золотые медали. В рывке он поднял 217 кг, а в толчке - 245 кг.В сумме двоеборья Талахадзе взял вес в 462 кг, опередив ближайшего соперника, серебряного призера чемпионата Европы Вараздата Лалаяна из Армении на 11 кг.Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года >>Бронзу завоевал еще один армянский спортсмен Гор Минасян - 446 кг.В итоге команда Грузии везет с собой из Тираны в Тбилиси шесть медалей - одно золото, три серебра и две бронзы.Серебряные медали завоевали Каха Асанидзе (-73 кг), Шота Мишвелидзе (-68 кг), Георгий Чхеидзе (-100 кг), бронзовые - Рези Давитадзе (-89 кг) и Анастасия Готфрид ( - 87 кг).
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грузия, новости, спорт, лаша талахадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Лаша Талахадзе выиграл шестой чемпионат Европы подряд
21:17 05.06.2022 (обновлено: 21:30 05.06.2022)
Несмотря на проблемы со спиной, грузинский тяжелоатлет обошел ближайшего преследователя на 11 килограммов
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Лаша Талахадзе выиграл очередное континентальное первенство, на этот раз в Тиране.
Несмотря на травму, у грузинского тяжелоатлета проблемы со спиной, Талахадзе завоевал две малые золотые медали. В рывке он поднял 217 кг, а в толчке - 245 кг.
В сумме двоеборья Талахадзе взял вес в 462 кг, опередив ближайшего соперника, серебряного призера чемпионата Европы Вараздата Лалаяна из Армении на 11 кг.
Бронзу завоевал еще один армянский спортсмен Гор Минасян - 446 кг.
В итоге команда Грузии везет с собой из Тираны в Тбилиси шесть медалей - одно золото, три серебра и две бронзы.
Серебряные медали завоевали Каха Асанидзе (-73 кг), Шота Мишвелидзе (-68 кг), Георгий Чхеидзе (-100 кг), бронзовые - Рези Давитадзе (-89 кг) и Анастасия Готфрид ( - 87 кг).