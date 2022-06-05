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Поставки американских РСЗО Украине - Путин рассказал об ответных мерах
Поставки американских РСЗО Украине - Путин рассказал об ответных мерах
Президент РФ считает, что новые поставки иностранного вооружения связаны с восполнением утраченной украинской боевой техники, однако это ничего не меняет 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T13:44+0400
2022-06-05T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. Россия в случае поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Киеву сделает свои выводы по вопросу нанесения ударов по объектам, ранее под обстрел не попадавшим, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.По словам президента РФ, поставка США реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, по сути это ничего не меняет. Он отметил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.Комментируя же решение США о поставках Украине новых систем залпового огня, Путин заявил, что в этом ничего нового нет. По его словам, аналогичные системы советского и российского производства, такие как "Град", "Смерч", "Ураган", уже находятся на вооружении в украинской армии.Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео >>Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров."Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", — указал Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Поставки американских РСЗО Украине - Путин рассказал об ответных мерах
13:44 05.06.2022 (обновлено: 14:09 05.06.2022)
Президент РФ считает, что новые поставки иностранного вооружения связаны с восполнением утраченной украинской боевой техники, однако это ничего не меняет
ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. Россия в случае поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Киеву сделает свои выводы по вопросу нанесения ударов по объектам, ранее под обстрел не попадавшим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.
"Если они (РСЗО - ред.) будут и будут поставляться - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — сказал российский лидер в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия1".
По словам президента РФ, поставка США реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, по сути это ничего не меняет.
Он отметил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.
Комментируя же решение США о поставках Украине новых систем залпового огня, Путин заявил, что в этом ничего нового нет. По его словам, аналогичные системы советского и российского производства, такие как "Град", "Смерч", "Ураган", уже находятся на вооружении в украинской армии.
Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров.
"Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", — указал Путин.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.