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Поставки американских РСЗО Украине - Путин рассказал об ответных мерах

Поставки американских РСЗО Украине - Путин рассказал об ответных мерах

Президент РФ считает, что новые поставки иностранного вооружения связаны с восполнением утраченной украинской боевой техники, однако это ничего не меняет 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T13:44+0400

2022-06-05T13:44+0400

2022-06-05T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн - Sputnik. Россия в случае поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Киеву сделает свои выводы по вопросу нанесения ударов по объектам, ранее под обстрел не попадавшим, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.По словам президента РФ, поставка США реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, по сути это ничего не меняет. Он отметил, что на момент начала российской спецоперации в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 ракетных систем, 380 из которых были уничтожены, однако часть была восстановлена или взята из запасов, сейчас Киев располагает примерно 360 единицами такой техники.Комментируя же решение США о поставках Украине новых систем залпового огня, Путин заявил, что в этом ничего нового нет. По его словам, аналогичные системы советского и российского производства, такие как "Град", "Смерч", "Ураган", уже находятся на вооружении в украинской армии.Коротченко о поставках дальнобойных РСЗО Украине – видео >>Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров."Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", — указал Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022