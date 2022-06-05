https://sputnik-georgia.ru/20220605/transfernaya-stoimost-gruzinskogo-vratarya-vyrosla-v-dva-raza-267156566.html

Трансферная стоимость грузинского вратаря выросла в два раза

Трансферная стоимость грузинского вратаря выросла в два раза

Самым дорогим грузинским футболистом пока остается игрок батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T17:18+0400

2022-06-05T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Аналитики одного из самых авторитетных спортивных интернет-изданий Transfermarkt к концу сезона обновили данные по стоимости футболистов - вратаря "Валенсии" и сборной Грузии Георгия Мамардашвили оценивают 10 млн евро.Оценочная стоимость Мамардашвили к концу сезона удвоилась. Это своего рода рекорд для грузинских голкиперов.В июле 2021 года, до перехода Георгия Мамардашвили в "Валенсию", его стоимость составляла 800 тысяч евро.Что думает о переходе Кварацхелия главный тренер итальянского "Наполи" >>По версии Transfermarkt, самым дорогим грузинским футболистом по-прежнему остается игрок батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия - стоимость которого 15 млн евро. Георгий Мамардашвили теперь занимает вторую строчку.Обновление данных по стоимости игроков немецкое издание ТМ проводит 3-4 раза за сезон - после первого круга чемпионата и по окончанию сезона, а также после больших турниров, таких как чемпионаты мира, Европы, Лига чемпионов УЕФА.

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу, футбол