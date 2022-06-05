https://sputnik-georgia.ru/20220605/v-kazakhstane-zakrylis-vse-uchastki-dlya-golosovaniya-na-referendume-267158995.html

В Казахстане закрылись все участки для голосования на референдуме

В Казахстане закрылись все участки для голосования на референдуме

Итоговая явка граждан по всей стране составила – 8 030 739 человек или 68,44%. Голосование на 40 участках за пределами республики продолжается 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T20:13+0400

2022-06-05T20:13+0400

2022-06-05T20:47+0400

казахстан

новости

политика

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/05/267158837_0:320:3067:2045_1920x0_80_0_0_b5313385e78b6d72618e2e001597a7c0.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Казахстане закрылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию.Отметим, что в 21.00 по времени Нур-Султана голосование завершилось по всей стране. Бюллетени получили 8 миллионов 30 тысяч 739 казахстанцев. Это составило 68,44% граждан, включенных в списки для голосования.В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".Находящиеся в Грузии граждане Казахстана принимают участие в референдуме >>Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Эта отметка была преодолена в 14:00 по столичному времени.Кроме того, изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.6 июня Центральная избирательная комиссия подведет итоги голосования и назовет точное количество граждан, поддержавших изменения в основной закон страны.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, новости, политика, референдум