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В Рустави прошла акция с требованием улучшить качество воздуха
В Рустави прошла акция с требованием улучшить качество воздуха
Участники требовали повысить частоту контроля за предприятиями и количество внеплановых проверок 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T23:33+0400
2022-06-05T23:33+0400
2022-06-05T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Акция под лозунгом "Мы задыхаемся, просим свежего воздуха" прошла на площади Свободы в Рустави в воскресенье.Участники акции, организованной движением "Гавигудет" (Задыхаемся), потребовали от министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии проконтролировать исполнения закона "Об охране атмосферного воздуха", опубликовать план-график, когда и на каких предприятиях появятся фильтры и система мониторинга.Кроме того, они требуют активнее привлекать гражданский сектор к встречам с предприятиями, повысить эффективность рабочей группы по улучшению качества воздуха; повысить частоту контроля за предприятиями и количество внеплановых проверок.Соблюдают ли руставские предприятия закон "Об охране атмосферного воздуха"? >>Участники акции собрали подписи горожан, чтобы отправить их в Министерство охраны окружающей среды вместе с требованиями.Участники акции временно парализовали движение транспорта на площади Свободы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экология в грузии, рустави
В Рустави прошла акция с требованием улучшить качество воздуха
Участники требовали повысить частоту контроля за предприятиями и количество внеплановых проверок
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Акция под лозунгом "Мы задыхаемся, просим свежего воздуха" прошла на площади Свободы в Рустави в воскресенье.
Участники акции, организованной движением "Гавигудет" (Задыхаемся), потребовали от министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии проконтролировать исполнения закона "Об охране атмосферного воздуха", опубликовать план-график, когда и на каких предприятиях появятся фильтры и система мониторинга.
Кроме того, они требуют активнее привлекать гражданский сектор к встречам с предприятиями, повысить эффективность рабочей группы по улучшению качества воздуха; повысить частоту контроля за предприятиями и количество внеплановых проверок.
Участники акции собрали подписи горожан, чтобы отправить их в Министерство охраны окружающей среды вместе с требованиями.
Участники акции временно парализовали движение транспорта на площади Свободы.