https://sputnik-georgia.ru/20220606/antikovidnye-ogranicheniya-smyagchayutsya-v-bolshinstve-rayonov-pekina-267162097.html
Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина
Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина
Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T08:32+0400
2022-06-06T08:32+0400
2022-06-06T09:17+0400
в мире
общество
новости
китай
пекин
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265223492_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f122a0d41014ca3c1ba5bcbb5f6e43f7.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Пекина приняли решение смягчить ограничения из-за коронавируса в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.В частности, с понедельника рестораны, культурные и развлекательные заведения, тренажерные залы, общественные пространства начнут снова принимать посетителей, но их заполняемость будет ограничена 75%, сообщило РИА Новости.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>Во всех районах столицы Китая, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновляют работу заведения общественного питания, которые с первого мая работали только навынос. В обычном режиме также начнет работать общественный транспорт.Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.В субботу в китайской столице было выявлено 16 новых локальных случаев заражения COVID-19, а также три бессимптомных носителя.
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265223492_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_bdbafce422e4eeffb0ae227585e43646.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, новости, китай, пекин, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина
08:32 06.06.2022 (обновлено: 09:17 06.06.2022)
Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Пекина приняли решение смягчить ограничения из-за коронавируса в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.
В частности, с понедельника рестораны, культурные и развлекательные заведения, тренажерные залы, общественные пространства начнут снова принимать посетителей, но их заполняемость будет ограничена 75%, сообщило РИА Новости
.
Во всех районах столицы Китая, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновляют работу заведения общественного питания, которые с первого мая работали только навынос. В обычном режиме также начнет работать общественный транспорт.
Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.
В субботу в китайской столице было выявлено 16 новых локальных случаев заражения COVID-19, а также три бессимптомных носителя.