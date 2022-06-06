https://sputnik-georgia.ru/20220606/antikovidnye-ogranicheniya-smyagchayutsya-v-bolshinstve-rayonov-pekina-267162097.html

Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина

Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина

Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T08:32+0400

2022-06-06T08:32+0400

2022-06-06T09:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Пекина приняли решение смягчить ограничения из-за коронавируса в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.В частности, с понедельника рестораны, культурные и развлекательные заведения, тренажерные залы, общественные пространства начнут снова принимать посетителей, но их заполняемость будет ограничена 75%, сообщило РИА Новости.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>Во всех районах столицы Китая, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновляют работу заведения общественного питания, которые с первого мая работали только навынос. В обычном режиме также начнет работать общественный транспорт.Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.В субботу в китайской столице было выявлено 16 новых локальных случаев заражения COVID-19, а также три бессимптомных носителя.

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в мире, общество, новости, китай, пекин, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса