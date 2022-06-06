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Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина
Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина
Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T08:32+0400
2022-06-06T09:17+0400
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китай
пекин
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Пекина приняли решение смягчить ограничения из-за коронавируса в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.В частности, с понедельника рестораны, культурные и развлекательные заведения, тренажерные залы, общественные пространства начнут снова принимать посетителей, но их заполняемость будет ограничена 75%, сообщило РИА Новости.ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса &gt;&gt;Во всех районах столицы Китая, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновляют работу заведения общественного питания, которые с первого мая работали только навынос. В обычном режиме также начнет работать общественный транспорт.Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.В субботу в китайской столице было выявлено 16 новых локальных случаев заражения COVID-19, а также три бессимптомных носителя.
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в мире, общество, новости, китай, пекин, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Антиковидные ограничения смягчаются в большинстве районов Пекина

08:32 06.06.2022 (обновлено: 09:17 06.06.2022)
© AP Photo / Ng Han GuanПандемия коронавируса - люди в масках в Пекине Китай
Пандемия коронавируса - люди в масках в Пекине Китай - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Пекина приняли решение смягчить ограничения из-за коронавируса в большинстве районов города на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.
В частности, с понедельника рестораны, культурные и развлекательные заведения, тренажерные залы, общественные пространства начнут снова принимать посетителей, но их заполняемость будет ограничена 75%, сообщило РИА Новости.
ВОЗ призывает продолжать вакцинацию против коронавируса >>
Во всех районах столицы Китая, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновляют работу заведения общественного питания, которые с первого мая работали только навынос. В обычном режиме также начнет работать общественный транспорт.
Для посещения общественных мест потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.
В субботу в китайской столице было выявлено 16 новых локальных случаев заражения COVID-19, а также три бессимптомных носителя.
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