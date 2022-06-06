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Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии

Полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T07:32+0400

2022-06-06T07:32+0400

2022-06-06T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.ДТП произошло в воскресенье, когда автобус, перевозивший 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях, сообщило РИА Новости.На данный момент полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию.Глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования в связи с гибелью паломников и добавил, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане >>Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал провести расследование происшествия.Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим – 50 тысяч рупий (644 доллара).

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