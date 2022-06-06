Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220606/avtobus-s-palomnikami-upal-v-uschele-v-indii-267161023.html
Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии
Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии
Полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T07:32+0400
2022-06-06T07:32+0400
новости
происшествия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/38/233873821_0:108:1201:783_1920x0_80_0_0_c77b97995b910055b1411c1525ff9f92.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.ДТП произошло в воскресенье, когда автобус, перевозивший 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях, сообщило РИА Новости.На данный момент полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию.Глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования в связи с гибелью паломников и добавил, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане &gt;&gt;Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал провести расследование происшествия.Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим – 50 тысяч рупий (644 доллара).
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/38/233873821_6:0:1193:890_1920x0_80_0_0_a8f1338a79e576a467a04901f84174be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, происшествия, индия

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии

07:32 06.06.2022
CC BY 2.0 / meg and rahul / Indian AmbulanceСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
CC BY 2.0 / meg and rahul / Indian Ambulance
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии.
ДТП произошло в воскресенье, когда автобус, перевозивший 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, упал в ущелье по дороге в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях, сообщило РИА Новости.
На данный момент полиция и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF) проводят спасательную операцию.
Глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования в связи с гибелью паломников и добавил, что пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане >>
Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал провести расследование происшествия.
Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим – 50 тысяч рупий (644 доллара).
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0