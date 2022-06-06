https://sputnik-georgia.ru/20220606/gruziya-imeet-potentsial-otkryt-tsentr-obsluzhivaniya-samoletov-267155808.html

Грузия имеет потенциал открыть Центр обслуживания самолетов

Грузия имеет потенциал открыть Центр обслуживания самолетов

Улучшение использования потенциала воздушного пространства Грузии является частью стратегии правительства 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T07:01+0400

2022-06-06T07:01+0400

2022-06-06T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. У Грузии есть потенциал в направлении открытия Центра обслуживания самолетов (MRO), заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели.Исследование по открытию MRO в Грузии проводил американская компания Frost & Sullivan при поддержке USAID Economic Security Program при участии агентства "Производи в Грузии".По его словам, исследование завершится уже в конце лета и в него войдет также подробный анализ потенциала грузинских аэропортов.Больше инвестиций и рабочих мест: представлена стратегия "Производи в Грузии" >>Улучшение использования потенциала воздушного пространства Грузии является частью стратегии правительства, в рамках развития страны как регионального хаба и моста между Европой и Азией.Власти Грузии работают над развитием как пассажирских перевозок, так и грузовых.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, производи в грузии