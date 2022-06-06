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Когда начнется работа над проектом Музея грузинской культуры в Иордании

Когда начнется работа над проектом Музея грузинской культуры в Иордании

Правительство планирует начать строительство музея в Иордании к концу текущего года, заявил премьер 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T17:43+0400

2022-06-06T17:43+0400

2022-06-06T17:43+0400

грузия

культура

новости

ираклий гарибашвили

иордания

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили собирается на этой неделе созвать первое заседание комиссии по разработке концепции и проекта будущего Музея грузинской культуры в Иордании, заявил он в начале заседания правительства.Грузии передан участок земли у реки Иордан площадью 4 тысячи квадратных метров. В ближайшее время начнется активная работа над концепцией культурного центра. К разработке проекта подключатся Патриархия, Национальный музей и Минкультуры Грузии.По словам главы правительства, как только будут готовы концепция и проект, начнутся строительные работы."Мы предполагаем, что через несколько месяцев завершится работа над проектированием и концепцией, и мы очень хотим, чтобы к концу года там начались строительные работы. Таков наш план", - сказал Гарибашвили.Премьер пообещал, что периодически население будут информировать о ходе работ.Культурный центр Грузии на Святой земле: премьер Гарибашвили отправился в Иорданию >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на минувшей неделе побывал в Иордании, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя.Гарибашвили вручил королю Иордании Абдалле II Орден Золотого руна за передачу Грузии земли.Грузинский премьер отметил, что возвращение на Святую землю – это "большое историческое событие, которое будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами".

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грузия, культура, новости, ираклий гарибашвили, иордания