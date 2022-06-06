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Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов
Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов
Благодаря этому лекарству медикам в Европе и США удалось остановить прогрессирование заболевания 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T13:35+0400
2022-06-06T13:35+0400
2022-06-06T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Минздрав Грузии закупил дорогостоящий препарат для продления и улучшения качества жизни пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает Национальное агентство здоровья.Спинальная мышечная атрофия (СМА) или проксимальная спинальная амиотрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге к обездвиживанию пациента.Благодаря пополнению государственной программы управления редкими заболеваниями новым компонентом, пациенты смогут получать "Эврисди" совершенно бесплатно. Минздрав выделил на покупку партии этого препарата около 10 миллионов лари (около 3,3 миллиона долларов).В отличие от аналогов, "Эврисди" можно принимать и дома. Для этого нужно зарегистрироваться в Национальном агентстве здоровья. Выдавать лекарство будут в аптеках после предъявления удостоверения личности пациента.До сих пор из-за высокой цены "Эврисди" медикаментозное лечение для пациентов с СМА в Грузии было недоступно.Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика>>В агентстве подчеркнули, что этот препарат отличается особой эффективностью и высоким качеством. Это маленькая молекула, которая жизненно важна для пациентов с СМА. Она повышает количества белка SMN (ген, отвечающий за развитие и функционирование белка двигательных нейронов спинного мозга), недостаток которого повреждает органы.Благодаря "Эврисди" медикам в Европе и США удалось остановить прогрессирование заболевания среди таких пациентов, и болезнь перестала быть опасной для их жизни.
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Минздрав Грузии закупил дорогостоящее лекарство для тяжелобольных пациентов
13:35 06.06.2022 (обновлено: 13:47 06.06.2022)
Благодаря этому лекарству медикам в Европе и США удалось остановить прогрессирование заболевания
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Минздрав Грузии закупил дорогостоящий препарат для продления и улучшения качества жизни пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщает Национальное агентство здоровья.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) или проксимальная спинальная амиотрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге к обездвиживанию пациента.
Благодаря пополнению государственной программы управления редкими заболеваниями новым компонентом, пациенты смогут получать "Эврисди" совершенно бесплатно. Минздрав выделил на покупку партии этого препарата около 10 миллионов лари (около 3,3 миллиона долларов).
В отличие от аналогов, "Эврисди" можно принимать и дома. Для этого нужно зарегистрироваться в Национальном агентстве здоровья. Выдавать лекарство будут в аптеках после предъявления удостоверения личности пациента.
До сих пор из-за высокой цены "Эврисди" медикаментозное лечение для пациентов с СМА в Грузии было недоступно.
В агентстве подчеркнули, что этот препарат отличается особой эффективностью и высоким качеством. Это маленькая молекула, которая жизненно важна для пациентов с СМА. Она повышает количества белка SMN (ген, отвечающий за развитие и функционирование белка двигательных нейронов спинного мозга), недостаток которого повреждает органы.
Благодаря "Эврисди" медикам в Европе и США удалось остановить прогрессирование заболевания среди таких пациентов, и болезнь перестала быть опасной для их жизни.