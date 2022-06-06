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"Мы хотим мира" – премьер вновь заявил, что Грузия не откроет второй фронт
"Мы хотим мира" – премьер вновь заявил, что Грузия не откроет второй фронт
Власти Грузии следуют намеченной цели, подчеркнул Гарибашвили на заседании правительства 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T17:19+0400
2022-06-06T17:19+0400
2022-06-06T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Второго фронта в Грузии не будет - власти страны за мир и стабильность, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Власти систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По словам главы грузинского правительства, существует целый ряд проблем, которые связаны с войной и угрозами войны."Мы, безусловно, всегда будем проводить национальные интересы нашей страны, и никто не сможет изменить наше мнение об этом", - подчеркнул премьер.Как отметил Гарибашвили, власти страны следуют намеченной цели - добросовестно выполняют обязательства и теперь ждут решения Евросоюза по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе."Нет причин для отказа" – Кобахидзе о присвоении статуса страны-кандидата в ЕС>>"Мы собирались внести заявку в 2024 году, однако, с учетом ситуации, внесли ее раньше срока. Мы еще раз ждем мудрого, правильного и справедливого решения наших европейцев", - заявил Гарибашвили.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на этой неделе.
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политика, грузия, новости, украина, еврокомиссия, евросоюз, ираклий гарибашвили
"Мы хотим мира" – премьер вновь заявил, что Грузия не откроет второй фронт
17:19 06.06.2022 (обновлено: 17:32 06.06.2022)
Власти Грузии следуют намеченной цели, подчеркнул Гарибашвили на заседании правительства
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Второго фронта в Грузии не будет - власти страны за мир и стабильность, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Власти систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Еще раз повторю, что никакого второго фронта не будет, как не будет и второй войны в Грузии. Мы хотим мира, стабильности и развития для нас и для нашего народа", - заявил Гарибашвили.
По словам главы грузинского правительства, существует целый ряд проблем, которые связаны с войной и угрозами войны.
"Мы, безусловно, всегда будем проводить национальные интересы нашей страны, и никто не сможет изменить наше мнение об этом", - подчеркнул премьер.
Как отметил Гарибашвили, власти страны следуют намеченной цели - добросовестно выполняют обязательства и теперь ждут решения Евросоюза по поводу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
"Мы собирались внести заявку в 2024 году, однако, с учетом ситуации, внесли ее раньше срока. Мы еще раз ждем мудрого, правильного и справедливого решения наших европейцев", - заявил Гарибашвили.
Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая.
Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на этой неделе.