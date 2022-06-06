https://sputnik-georgia.ru/20220606/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii--v-kakom-regione-vyyavleno-bolshe-vsego-sluchaev-267180090.html

Незаконная вырубка леса в Грузии – в каком регионе выявлено больше всего случаев

Незаконная вырубка леса в Грузии – в каком регионе выявлено больше всего случаев

За месяц было зафиксировано 40 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T14:17+0400

2022-06-06T14:17+0400

2022-06-06T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии с 1 мая до 31 мая включительно выявили 139 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них 9 случаев попадают под действие Уголовного кодекса, говорится в пресс-релизе ведомства.Большая часть нарушений приходится на Кахети – 31 случай. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:В результате проверок изъято около 204 кубических метра лесоматериалов.За этот же период зафиксировано 40 фактов нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято восемь незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам.В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.В Грузии ужесточили наказание за вырубку леса >>Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.В Грузии за полгода совершено более четырех тысяч экологических нарушений >>Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

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грузия, новости, общество, экология в грузии, национальное агентство охраны окружающей среды