https://sputnik-georgia.ru/20220606/predsedatel-parlamenta-gruzii-pered-deputatami-s-godovym-otchetom-267191479.html

Председатель парламента Грузии выступит перед депутатами с годовым отчетом

Председатель парламента Грузии выступит перед депутатами с годовым отчетом

В пленарном заседании в среду примут участие представители правительства и дипломатического корпуса 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T19:28+0400

2022-06-06T19:28+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду, 8 июня, выступит перед депутатами с годовым отчетом о деятельности парламента и плане действий на предстоящий год.В пленарном заседании в среду примут участие представители правительства и дипломатического корпуса.Кроме того, на этой неделе депутаты рассмотрят до тридцати вопросов, включая законопроекты, представленные в ускоренном порядке, говорится в сообщении пресс-службы парламента.Премьер Грузии явится в парламент с отчетом в июне >>Во вторник, 7 июня, после политических заявлений, предусмотренных регламентом, начнется обсуждение законопроектов. В этот же день парламентская политическая группа "Лело - Партнерство для Грузии" воспользуется свободной трибуной.В четверг, 9 июня, ожидается голосование депутатов по вопросу досрочного лишения мандата депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили.В этот же день парламент заслушает министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в формате "Министерского часа".По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.

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