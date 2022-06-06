https://sputnik-georgia.ru/20220606/premera-gruzii-zhdut-s-otchetom-v-parlamente-v-kontse-iyunya-267195440.html

Премьера Грузии ждут с отчетом в парламенте в конце июня

Премьера Грузии ждут с отчетом в парламенте в конце июня

В отчете говорится о программе развития инновационного бизнеса и содействия стартапам 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T23:11+0400

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2022-06-06T23:24+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

парламент грузии

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 июня отчитается перед депутатами парламента о проделанной за год правительством работе.Отчет премьера в письменной форме уже направлен в законодательный орган.Основные темы, о которых будет говорить премьер: внешняя политика, безопасность, усиление оборонной способности страны, урегулирование конфликтов, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала, управление государством.Внимание будет акцентировано и на доле туризма в экономическом росте страны.Так в январе-апреле 2022 года уровень восстановления доходов от туризма по сравнению с 2019 годом составил 68,9%.Глава правительства расскажет о том, что сделано для реализации потенциала Грузии как регионального центра, укрепления транзитно-логистического потенциала страны, развития транспортной инфраструктуры и интеграции в международные транспортные сети.В частности, значительные инвестиции вкладываются в развитие портовой инфраструктуры Грузии. Согласно отчету, PACE Group завершает первый этап строительства нового многофункционального морского терминала в порту Поти с объемом инвестиций 93 млн долларов США.Премьер Грузии явится в парламент с отчетом в июне >>В отчете премьера подчеркивается важность максимального использования энергетического потенциала Грузии и ее энергетическая безопасность, а также ход масштабной реформы в сфере энергетики.Согласно регламенту, после завершения отчета премьера обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов.Для Гарибашвили это будет второй отчет в ранге премьера Грузии. Первый отчет парламент рассмотрел 25 июня 2021 года.

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