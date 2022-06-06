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"Роснефть" продала свои активы в Грузии
"Роснефть" продала свои активы в Грузии
В результате сделки "Роснефть" полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T18:13+0400
2022-06-06T18:13+0400
2022-06-06T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. "Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" продала долю в активах на территории Грузии.Грузинская компания Petrocas сообщила в понедельник о закрытии сделки, заключенной 11 мая 2022 года, по приобретению 49% миноритарного пакета акций НК "Роснефть" в Petrocas Energy Group. Пакет акций приобрел управляющий партнер-основатель и генеральный директор группы Petrocas Вано Накаидзе.В декабре 2014 года Petrocas Energy Group и НК "Роснефть" создали совместное предприятие, в котором "Роснефть" приобрела миноритарный пакет в размере 49%.С момента своего создания в 2010 году Petrocas Energy Group занимается торговлей нефтепродуктами, розничной торговлей и дистрибуцией авиационного топлива, а также логистическим бизнесом нефтепродуктов в регионах Черного моря, Южного Кавказа, Каспия и Восточного Средиземноморья.Petrocas Energy Group принадлежит сеть автозаправочных станций, работающих по брендом Gulf.Премьер: проблема с VTB банком в Грузии была решена незамедлительно >>Компания "Роснефть" внесена в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других стран.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, новости, экономика, роснефть, россия, антироссийские санкции, политика
"Роснефть" продала свои активы в Грузии
18:13 06.06.2022 (обновлено: 18:40 06.06.2022)
В результате сделки "Роснефть" полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. "Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" продала долю в активах на территории Грузии.
Грузинская компания Petrocas сообщила в понедельник о закрытии сделки, заключенной 11 мая 2022 года, по приобретению 49% миноритарного пакета акций НК "Роснефть" в Petrocas Energy Group. Пакет акций приобрел управляющий партнер-основатель и генеральный директор группы Petrocas Вано Накаидзе.
"В результате сделки "Роснефть" полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое ее представителей в Совете директоров ушли в отставку", - говорится в пресс-релизе грузинской компании.
В декабре 2014 года Petrocas Energy Group и НК "Роснефть" создали совместное предприятие, в котором "Роснефть" приобрела миноритарный пакет в размере 49%.
С момента своего создания в 2010 году Petrocas Energy Group занимается торговлей нефтепродуктами, розничной торговлей и дистрибуцией авиационного топлива, а также логистическим бизнесом нефтепродуктов в регионах Черного моря, Южного Кавказа, Каспия и Восточного Средиземноморья.
Petrocas Energy Group принадлежит сеть автозаправочных станций, работающих по брендом Gulf.
Компания "Роснефть" внесена в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других стран.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.